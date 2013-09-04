1453 Kartal: Bağırmadığımız için bizi AKP'li yapıyorlar, alakası yok

Yeni kurulan Beşiktaş taraftar grubu "1453 Kartal"'ın tribün liderlerinden Aşkın Aydoğmuş, kendileri hakkında çıkan "AKP'yi destekliyorlar" iddialarına karşı konuşarak "Ben ülkücüyüm. Siyasi iradem ülkücülük. Vatanımı, milletimi seviyorum. Ama hükümetin yalakası değilim" dedi.

Gezi Parkı tezahüratlarına karşı olduklarını söyleyen Aydoğmuş, '"Beşiktaş tribünü solcudur' şeklinde haberler okuyoruz. Hayır, Beşiktaş tribünü sadece solcu değildir. Çarşı'nın kurucularındanız" dedi.

Radikal gazetesinde yer alan, Aşkın Aydoğmuş söyleşisi şöyle:



1453 Kartalları ne zamandır tribünde?

Daha çok yeni, henüz 10 günlük bir oluşum. Olimpiyat Stadı'nda oynadığımız Tromsö maçında ilk pankartımızı açtık.



Kaç kişisiniz?

30-40 kişi olarak başladı. Aramıza sonradan katılan arkadaşlar var. Deplasmanlara otobüse doluşup giden insanlarız. Şu anda 500 kişi civarındayız. Ancak büyük bir destek var. İnsanlar haberdar oldukça sayı artıyor. Galatasaray maçında 3-5 bin kişi oluruz diye düşünüyorum.



1453 Kartalları'nın gayesi nedir?

Maalesef herkesin bir açıklama yaptığını görüyoruz. Bu artık bizi rahatsız etmeye başladı. 'Beşiktaş tribünü solcudur' şeklinde haberler okuyoruz. Hayır, Beşiktaş tribünü sadece solcu değildir. Çarşı'nın kurucularındanız. Yanlış açıklama yapıyorlar. Allah rahmet eylesin, Optik Başkan'ı (Mehmet Işıklar) kendilerine mal ediyorlar. Rahmetli, Çubuk Lisesi'ne tayin olduğunda 15 gün Ankara'da benimle kaldı. Yani çocukluk arkadaşıyız. Bu kardeşlerimize tribünü böyle emanet etmedik. 'Bu arkadaşları tanımıyoruz' gibi konuşmalar geliyor. Tabii bu da bizi üzüyor. Rahmetlinin Gezi Parkı olaylarında pankartının açılmaması gerekiyordu. Bir siyasi simge olarak kullanılmamalıydı. Çünkü biz Beşiktaşlıyız. Çünkü halkın takımıyız. Ermenisi, Kürdü, Lazı... Ayrımcılık olamaz. Birçok mozaiği bir araya getirmektir spor. Burası siyaset yeri değil. Basına açıklama yapan arkadaşlar, asıl ayrımcılığı yapan arkadaşlardır.



Siyasi görüşünüz var mı?

Ben ülkücüyüm. Siyasi iradem ülkücülük. Vatanımı, milletimi seviyorum. Ama hükümetin yalakası değilim.



1453 Kartalları'nın siyasi görüşü?

Bu oluşumda her siyasi görüşe mensup insan var. Kendi görüşüm, oluşumun görüşü olamaz. Ayrıca 1453 Kartalları ismi neden bu kadar antipatik oluyor? İstanbul'un fethi, siyasi bir terim değil. Bu tarihten gocunanların Türklüğünden şüphe ederim. 1071'i de, 1923'ü de benimsiyoruz. Hepsi bizim ceddimiz. Aslımızı inkar etmiyoruz. 34'üncü dakika bütün stat bağırıyor, tek kelime dahi etmiyoruz. Bağırmadığımız için bizi AKP'li yapıyorlar, uzaktan yakından alakası yok. Fenerbahçe'de de 1453 Kartalları var, Kasımpaşa'da, Rize'de de var. 1453 Kartalları'nı yargılayan arkadaşlar, önce Çarşı'nın içindeki anarşizmin A'sının çıkarsınlar ve orak-çekiç kullanmasınlar.



Sosyal medyada yazılanlara bakılırsa, gruplar arasında gerilim yaşanabilir. Sizce tribünlerde herhangi bir sorun olur mu?

Kapalı 'siyah' derse, biz de 'beyaz' deriz. Takımımıza desteğimizi sonuna kadar sürdürürüz. Bölmek için orada değiliz ki. Maçta siyasi slogan atmayan tek grup biziz. İçimizde Fenerbahçe ve Galatasaray formalı kimseyi sokmuyoruz. Herkes İstiklal Marşı'nda Kartal pençesi yapıyor. Ne bozkurt, ne Rabia, sadece kartal işareti.



Gezi Parkı sloganları konusunda ne düşünüyorsunuz?

Maçların 34'üncü dakikasındaki olaylardan tabii ki rahatsızız. Bizi ilgilendirmiyor. Sokaklara çıkmak Beşiktaş'ın işi değil. Çıkıyorsanız üzerindeki Beşiktaş formasını çıkartacaksınız. Savunduğunuz bu. Bizim iki tane bayrağımız var. Biri Türk bayrağı, biri Beşiktaş bayrağı. Bunu kim nasıl anlarsa anlasın. Bu, AKP tarafı olmak değil. Son zamanlarda Olimpiyat Stadı'ndaki maçlara gelen 60 bin kişinin içinde 8-10 bin kişi de diğer takım taraftarları oluyor. Fenerbahçe formalı, arkasında Çarşı yazıyor. Kimse Beşikbahçeli, Beşiksaraylı olmaz. Herkesin bir duruşunun olması gerekir. Ve biz orada bir duruş sergiliyoruz. Olay çıkarmak için değil, duruş sergilemek için tribündeyiz. Çok şükür hedefimize ulaştık.



Beşiktaşlı arkadaşlarınız arayıp; 'Ne yapıyorsun?', 'Gerek var mıydı? şeklinde sitemde bulunuyor mu?

Kimse arayıp, 'Aşkın neden böyle bir şey yaptın' demedi. Tanımadıkları halde sosyal medyadan entrikalar peşinde koşan insanlar var. Ben onlara Facebook Kartalları diyorum. Kimse bizim Beşiktaşlılığımızı sorgulayamaz ve yadırgayamaz. Sosyal medyada paylaşılan şeyleri kaale almıyorum. Rahatsızlık yok, neden olsun. Bu mozaiktir. İnsanların dinine, imanına küfür eden bir pankart açmıyoruz. Bu kadar rahatsız olunmaması gerekir.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinden sonra iç saha olarak Kasımpaşa'nın stadını kullanacak. Ancak siyasi slogan atılırsa sözleşmenin feshi söz konusu...

Maalesef tribünleri yönlendiren bir çok insan var. 1453 Kartalları olarak Kasımpaşa taraftarları ile en ufak bir sıkıntı yaşamayacağımız garanti ederiz. Çarşı'nın tavrı nasıl olacak bilmiyorum. Burada bir kanaate varamıyorum. Tribünleri yönlendiren 3-5 kişinin açıklamalarına bakılırsa sıkıntı olabilir. Ama bu, Beşiktaş için hiç iyi olmaz. Kasımpaşa'ya da, Olimpiyat'a da siyaseti sokmamamız lazım. Beşiktaş'ın içine siyaseti soktukça sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bu futbol, siyasetle ne ilgisi var.

Alen Markaryan, geçtiğimiz günlerde 'Çarşı Gezi'de olmamalıydı' dedi, aynı fikirdesiniz sanırım?

Alen çocukluk arkadaşımdır. Son zamanlarda görüşmedim. Ancak röportajı ben de okudum ve aynı düşünceleri paylaştığımızı gördüm. Bugün Alen için "Çarşı'yı o kurmadı" diyenler, ilk önce aynanın karşına geçip bir baksınlar. Alen'in Beşiktaş tribünlerinde çok emekleri var.