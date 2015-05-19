145 yıllık oyuncakçı FAO Schwarz kapanıyor

New York'un sembollerinden kabul edilen 145 yıllık FAO Schwarz oyuncakçısı 15 Temmuz'da kapanıyor. FAO Schwarz'ın kapanmasıyla ilgili konuşan yazar Sunay Akın, "Dünya bir hayal ve düş kalesini kaybetti" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

New York’un sembollerinden kabul edilen ünlü 5. Cadde üzerindeki FAO Schwarz oyuncakçısının 15 Temmuz’da kapanacağı belirtildi. Hürriyet'te yer alan habere göre ABD’yi ziyaret eden Türklerin de uğrak noktalarının başında gelen mağaza 145 yıldır hizmet veriyordu. FAO Schwarz’ın kapanmasına gerekçe olarak da yüksek kira giderleri ile internet üzerindeki rekabet ortamı gösterildi. Kapanma kararının ardından ikonik oyuncakçıdan alışveriş yapan müşterilerin hatıra fotoğrafı çektikleri gözlendi.

'New York'ta gideceğim bir yer kalmadı'

FAO’nun sıkı ziyaretçilerinden biri olan İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusu Sunay Akın, efsane oyuncakçının kapanmasıyla ilgili şunları söyledi: "Çok üzüldüm, çok eski bir oyuncakçıydı. Ben ilk kez İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kuruş aşamasında gittim. İkinci katındaki bir odada antika oyuncaklar satılıyordu. Oradan müze için birçok oyuncak aldım. 7-8 yıl önce orayı kapattılar.Bebek evi (dollhouse) kültürünün sürdürüldüğü bir bölüm vardı. yeni yapılan küçük bir bölümü vardı. Eski tarz bebek evlerinin yapıldığı bir bölümdü. Yazar Sunay Akın, İstanbul Oyuncak Müzesi'ni 2005 yılında kurmuştu... En son kasım ayında oradaydım, bütün oyun ve hayal kültürünü anlatan bir mekandı, gerçekten çok üzüldüm. New York'ta gideceğim bir yer kalmadı diye bilirim. FAO’da çeşitli etkinlikler düzenlenirdi, çocuklar oradan hiçbir şey almadan da mutlu olabilirdi. Çünkü oyuncaklarla oynamalarına izin verilirdi, ziyaret amaçlı gidilirdi.Ama oradan aldığım oyuncaklar hâlâ bizde, FAO’nun bir ayağı İstanbul Oyuncak Müzesi’nde. Kapısındaki asker kostümlü görevliler çok önemliydi, milyonlarca çocuğun onlarla çekilmiş fotoğrafları vardır. New York’un hayal dünyasıydı. 5. Cadde’nin o itici tüketim toplumu dünyasında çok farklı bir yerdi. Central Park’taki sincapları üzülmüştür, Daniel heykeli ağlıyordur. Orayla bütünleşmişti. Dünya bir hayal ve düş kalesini kaybetti, ama yıllarca direndi."