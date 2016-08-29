145 yaşındaki Mbah Gotho: İstediğim tek şey ölmek!

Dünyanın en yaşlı insanı Endonezya’da ortaya çıktı. Mbah Gotho isimli adam elindeki belgelere göre 1870 doğumlu, yani 145 yaşında.

1992 yılında ölüme kendini hazırladığını anlatan dünyanın en yaşlı insanı Gotho, o tarihte bir mezar yeri satın almış. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, 10 kardeşini, 4 eşini ve bir çocuğunu toprağa veren Gotho, “İstediğim tek şey ölmek” diyor.