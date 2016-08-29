145 yaşındaki Mbah Gotho: İstediğim tek şey ölmek!
Endonezyalı Gotho, 1992 yılından bu yana ölümü beklediğini söylüyor
29 Ağustos 2016 12:43
Dünyanın en yaşlı insanı Endonezya’da ortaya çıktı. Mbah Gotho isimli adam elindeki belgelere göre 1870 doğumlu, yani 145 yaşında.
1992 yılında ölüme kendini hazırladığını anlatan dünyanın en yaşlı insanı Gotho, o tarihte bir mezar yeri satın almış. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, 10 kardeşini, 4 eşini ve bir çocuğunu toprağa veren Gotho, “İstediğim tek şey ölmek” diyor.