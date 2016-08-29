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Yaşam

145 yaşındaki Mbah Gotho: İstediğim tek şey ölmek!

Endonezyalı Gotho, 1992 yılından bu yana ölümü beklediğini söylüyor

29 Ağustos 2016 12:43

Dünyanın en yaşlı insanı Endonezya’da ortaya çıktı. Mbah Gotho isimli adam elindeki belgelere göre 1870 doğumlu, yani 145 yaşında.

1992 yılında ölüme kendini hazırladığını anlatan dünyanın en yaşlı insanı Gotho, o tarihte bir mezar yeri satın almış. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, 10 kardeşini, 4 eşini ve bir çocuğunu toprağa veren Gotho, “İstediğim tek şey ölmek” diyor.

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Mbah Gotho145 yaşındaistediğim tek şey ölmekEndonezya

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