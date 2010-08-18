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Yaşam

145 SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN ORTAK AÇIKLAMA DİYARBAKIR (A.A)

18 Ağustos 2010 16:32

-145 SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN ORTAK AÇIKLAMA DİYARBAKIR (A.A) - 18.08.2010 - Diyarbakır'da 145 sivil toplum kuruluşu, yaşanan son olaylara ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Sümer Parkında toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan eski Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu, bölgedeki sivil toplum kuruluşları olarak kısa süre önce çatışmaların sona erdirilmesi konusunda görüşlerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı. ''Sorunun, oluşturulacak güven ortamı içerisinde barışçıl ve özgürlükçü çözümüne zemin hazırlanması'' gerektiğini ifade eden Tanrıkulu, şunları söyledi: ''Bu bağlamda daha önce yaptığımız açıklamalarda dile getirdiğimiz taleplerimizi bir daha kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Bütün siyasi görüşlerin kendini rahatça ifade edebileceği bir siyasi partiler rejimine ihtiyaç vardır. Bu nedenle başta temsilde adaletsizliğe sebep olan seçim barajı kaldırılmalı veya makul bir seviyeye düşürülmelidir. Kalıcı barış için diyalog süreci başlatılmalı. Bu sürecin sorumluluğu başta hükümet olmak üzere devletin diğer kurumları ve tüm siyasi partilerdir. Bu sorunun günlük siyasi çekişmelerin dışında ele alınmasını, bu sürece tüm toplumun sahip çıkmasını ve katkı sunmasını bekliyoruz.''

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