-1449 ÇOCUK AYNI ANDA GÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - ''Dünya Çocuk Rekorları'' kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, 1449 çocuk aynı anda gülerek rekor kırdı. Eyüp Spor Salonu'nda yapılan rekor denemesinden önce öğrenciler, yetkililer tarafından tek tek sayıldı. Spor salonuna ilçedeki 41 ilköğretim okulundan 1449 öğrencinin katıldığı belirlendi. Öğrenci sayısı hakem heyetinin kayıtlarına geçtikten sonra, salonun ortasındaki sahneye çıkan 4 öğrencinin 5'ten geriye doğru saymasının ardından bütün öğrenciler kahkaha atmaya başladı. Öğrencilere, öğretmenlerinin de eşlik ettiği görüldü. Rekor denemesinin ardından Dünya Çocuk Rekorları Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, spor salonunda yer alan 1449 çocuğun aynı anda gülme rekoru kırdığını açıkladı. Kural, 9'uncusu gerçekleştirilen Dünya Çocuk Rekorları'nın Guinness Rekorları gibi yarışmaya değil, birliğe dayalı olduğunu ifade ederek, ''Biz çocuklarımızı süt içmek, yoğurt yemek, spor yapmak gibi doğru davranışlara davet ediyoruz. Farklı alanlarda yaptığımız rekor denemelerinin bir halkasını da burada gerçekleştirdik'' dedi. Gülmenin bir ilaç ve terapi olduğunu kaydeden Kural, şunları söyledi: ''Eskiler, 'Gülen insanın evine ilaç girmez' demişler. Gülmek kasları geliştirir, insanın stresini atar. Bütün bunları düşündüğümüz zaman burada yaptığımızın doğru olduğunu düşünüyorum. Bununla sadece Türkiye değil, uluslararası ajanslar vasıtasıyla bütün dünya ilgileniyor. 'Dünya Çocuk Rekorları' gibi yepyeni bir marka yarattık, mutluyuz.'' Rekorun kırılmasının ardından çocuklar, kamuoyunda ''Apachi'' müziği olarak bilinen ezgilerle dans ederek eğlendiler.