14.4 milyon kişi yoksulluktan Genel Sağlık Sigortası'nı ödeyemedi

İzmir Tabib Odası’dan Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Güray Kılıç’ın Sosyal Güvenlik Kurumu verileriyle yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de 14.4 milyon kişi Genel Sağlık Sigortası’nı (GSS) ödeyemedi, en temel hak olan sağlığa ulaşamayacak kadar yoksullaştı.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri geçen yıl 8 milyonu aşkın yurttaşın gelirleri düşük olduğu için Genel Sağlık Sigortası’nı (GSS) ödeyemediğini, 6.4 milyonunun da aylık 468 lira geliri olduğu halde, sağlık sigortası primlerini ödeyemediğini ortaya koydu. Yani sadece sağlık verileri gözönüne alındığında yoksul yurttaş sayısının 14 milyonu aştığı görüldü.

30 milyon vatandaş muhtaçlık yardımına gereksinim duyuyor

Eğitim, yakacak, evde bakım, yoksulluk aylığı gibi yardımlar da göz önüne alındığında muhtaçlık yardımlarına gereksinim duyan yurttaşların 30 milyon civarı olduğu biliniyor.

İzmir Tabib Odası üyesi Dr. Demir ve İstanbul Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kılıç’ın yaptığı çalışmaya göre, 20 ilde nüfusun en az yüzde 19’u yoksulluk nedeniyle sağlık primini ödeyemedi. 27 ilde ise seçmenin en az yüzde 19’u aynı şekilde sağlık primlerini ödeyemedi.

Borç ödeyemiyorlar

Bazı illerde yoksul yurttaşların sayısının illerin toplam nüfusunun yüzde 30-40’ını, seçmen sayısının da yüzde 60-70’ini geçtiği görüldü.

SGK verilerine göre 2017’de herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş, öğrenci olmayan ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden, ki bu 2017 için 468 lira idi, az olan 8 milyon yurttaş saptandı. 6.4 milyon vatandaşın ise aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla olması nedeniyle GSS primi ödemesi gerektiği, ancak prim borcunu ödeyemediği belirtildi.

2017’de GSS primlerinin devlet tarafından ödenenlerin sayısının toplam il nüfusuna (yüzde 44.2) ve il seçmen sayısı oranına (yüzde 80.8) göre Ağrı ilk sırada yer alırken, kişi bazında 686.231 ile Şanlıurfa ilk sırada yer aldı.

Milyoner sayısı 146 bine dayandı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, mart sonu itibarıyla 2017’ye göre 7 bin 9 kişi artarak 145 bin 989’a yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017’ye kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697’ye ulaşırken, toplam mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu.

14.4 milyon muhtaç

Sosyo ekonomik durumu iyi olmayan ve GSS borcunu ödeyemeyen muhtaç yurttaş sayısının 14.4 milyona ulaştığı görüldü. Sağlık hizmeti alabilmek için yatırması gereken primleri ödeyen yurttaş sayısı fazlalaşınca hükümet yeniden yapılandırmalardan birini daha yapmak zorunda kaldı.

Bazı illerde, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan ve GSS Primleri Devlet tarafından ödenenlerin yani yoksulların sayısı bazı illerin toplam nüfusunun yüzde 30-40’ını, seçmen sayısının da yüzde 60- 70’ni geçtiği görüldü.