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Yaşam

144 gün sonra Dünya'ya döndüler

Uzay aracı Soyuz'la 144 gün sonra dünyaya dönen astronotlar hayata adapte olmak için tıp merkezine götürüldü

17 Mart 2013 16:49

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 144 gün kalan bir Amerikalı astronot ile iki Rus kozmonot taşıyan uzay aracı Soyuz, Kazakistan'a güvenli bir şekilde indi.
 
NASA'da görevli Kevin Ford ve kozmonotlar Oleg Novitsky ile Yevgeny Tarelkin'i taşıyan Rus yapımı Soyuz'un, UUİ'den ayrılarak 4 saat süren yolculuğuna başladığı ve kusursuz bir iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Soyuz'un Dünya'ya dün inmesi planlanmış, ancak kötü hava koşullarından dolayı iniş 1 gün ertelenerek bugüne alınmıştı.

NASA'ya ait televizyon kanalında Dünya'ya inişleri canlı yayınlanan astronotların, araçtan inerken gülümsedikleri görüldü.

Yer çekimi olmadan Uluslararasi Uzay İstasyonu’nda  5 ay geçiren astronotlar, sağlık kontrolü için tıp merkezine götürüldü. Zira astronotlar, dünyaya yeniden adapte olana kadar yürürken ve bazı hareketleri yaparken bir süre zorlanıyor.

UUİ'de halihazırda 3 astronot bulunduğu ve 3 astronotun daha ay sonunda istasyona gönderileceği öğrenildi.

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