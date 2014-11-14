14.11.2014 - Alman basınından özetler

Rusya ve Batı arasındaki Ukrayna krizi, Hannover’de aşırı sağcı ve holiganların

planladığı gösteri ve FİFA müfettiş raporu ile ilgili tartışmalar Alman basınında öne çıkan

yorum konuları arasında yer alıyor.

Münchner Merkur gazetesi Ukrayna krizi ile ilgili haberinde Rusya Devlet Başkanı

Vladimir Putin’i eleştiriyor:

„Bunlar, kontrol dışına çıkmış bir adamın tehlikeli güç gösterileri. Bu sayede

kendini Batı

ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki karşıtları ile aynı hizaya yükselteceğine inanıyor.

Konu ölümcül bir ciddiyet taşımasa, uzun yıllar sürme tehlikesi bulunan bir çatışma ve

insan hayatı söz konusu olmasa, Kremlin hükümranının davranışı, ‚en güçlü benim‘

diyen bir ergen delikanlının tavrı olarak görülebilirdi. Putin’in yaşadığı ikilem şu:

Çağırdığı ruhlar ona hükmetmeye başladı.“

G20 zirvesine ev sahipliği yapan Avustralya açıklarında Rus savaş gemilerinin boy

göstermesini ise Straubinger Tagblatt şöyle değerlendiriyor:

„Savaş ve ölüm devam ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrılıkçıların seçim

maskaralığından, Ukrayna’nın doğusuna girmek ve isyancıları desteklemek için kendine

meşruiyet çıkarıyor. Rusya’ya karşı uygulanan ambargolar etkisini Rus ekonomisinde,

bütçesinde ve para birimi Ruble’de giderek daha fazla gösterirken, Başkan Putin bunu

hiç kafaya takmıyor. Davranışları inadına yaramazlık yapan veletlere benziyor. Bu, Rus

Donanması’nın, başkanlarının uluslararası bir zirveye katıldığı ev sahibi ülkenin

kıyılarındaki ilk boy gösterisi değil.”

Hannover İdare Mahkemesi’nin kentte yapılması planlanan ırkçı holigan gösterisine izin

vermesi Mannheimer Morgen gazetesi tarafından şu şekilde yorumlanıyor:

“Gösteri hakkı bir demokratik kazanım. Ne yazık ki bu hak, yasaları ve yasa

koruyucuları ayaklar altına alanların da işine yarıyor. Mahkemenin gösteri için koyduğu

koşullar ise pek ikna edici değil. Gösterinin yapılacağı Hannover Garı’nın arkasındaki

meydan oldukça merkezi bir yerde ve holiganlar küçük gruplar halinde buradan şehir

içine doğru yürüyüşe geçebilirler. Yasal başvurusu yapılan 18 karşıt gösteri, Hannover

polisinin o gün çok yoğun bir mesai yapacağını gösteriyor. Umalım ki vaziyeti, Köln’deki

meslektaşlarından daha iyi kontrol altında tutabilsinler. Bu ulaşım için de geçerli. Köln

gösterisine geliş gidişlerde bazı aşırı sağcıların yabancı görünümlü insanları trenlerden

indirebilmeleri tam bir skandaldı.”

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FİFA’nın, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası’nın

ev sahipliğine Katar’ın seçilmesi sürecinde yaşandığı iddia edilen yolsuzluklar ve

bununla ilgili hazırlanan müfettiş raporu Landeszeitung gazetesinin sayfalarına şu

yorumla taşınıyor:

“Katar’ın, FIFA tarafından rüşvet suçlamalarından aklanması hiç de sürpriz değil.

Konuyu inceleyen Baş müfettiş Michael Garcia’nın, hazırladığı raporun FIFA tarafından

yorumlanışına itiraz etmesi ise çok şey ifade ediyor. Bundan bağımsız olarak Katar’daki

şampiyonaya kuşku ile bakılmaya devam edilebilir. Ne Katar ne de FIFA, insan hakları

ve çalışma koşulları konusunda birkaç beylik laf etmekten öteye geçebildi, bir rezalettir

bu. Bir başka rezalet ise Afrika Futbol Konfederasyonu’nun 2015 Afrika Kupası’nın

düzenlenmesindeki ısrarcılığıdır. Ebola salgınını haklı bir gerekçe olarak ortaya koyan

ve turnuvanın ertelenmesini talep eden Fas’ın hem ev sahipliği elinden alındı hem de

turnuvadan ihraç edildi. Şimdi bu turnuvanın da Katar’a verilmesinin gündemde olması

dilimizin tutulmasına neden oluyor. Futbolun etrafındaki bu ticaret, tüm vicdansızlığı,

para ve güç hırsı ile hücrelerine kadar çürümüş durumda.”