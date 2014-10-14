14.10.2014 - Alman basınından özetler



ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin IŞİD'e yönelik hava saldırıları sürüyor. Stuttgarter Zeitung gazetesi ise IŞİD ile mücadelede çözümü Türkiye'de gördüğüne ilişkin bir yoruma yer veriyor.

“En acil sorunun çözümüne ilişkin anahtar Ankara'nın elinde. Türkiye, çatışma bölgesine açılan sınırları daha iyi kontrol etmesi ve IŞİD'e karşı Kürt direnişine olan desteği en azından engellememesi konusunda ikna edilmeli. Kobani bu şekilde kurtarılabilir. Türkiye, bunun karşılığında Kürtlerin silahlarını Ankara'ya doğrultmayacağına güvenmek zorunda.”

Die Welt gazetesi ise IŞİD ile mücadelede Erdoğan'ın politikasını ele alıyor:

“Erdoğan, tamamen IŞİD'in bir suç ortağı olarak görünmemek için ABD baskısı altında hareket edip şu ya da bu adımları atıyor olabilir. Yine de hareketleri çelişkili. Ancak bir şey açık: IŞİD'e karşı savaşçıların Türk topraklarında eğitilmesine ya da Amerikan uçaklarının İncirlik'ten kalkışına izin versin ya da vermesin, Suriye Kürtleri söz konusu olduğunda bu ele avuca sığmaz Cumhurbaşkanı bir 'hız kesme' ustasına dönüşüyor. Belki de Brüksel'den AB için Türkiye'nin izlediği siyaset ile kulübe üyelik arasında bir bağlantı olduğu yönünde bir emare geldi. Obama'nın parmak göstermesi de yardımcı olabilir. Erdoğan, ne tür bedeller ödeyeceğini hissetmeli.“

IŞİD terörünü sonlandırmak için yapılan hava saldırılarının yeterli olmadığı sıkça dile getiriliyor. Ancak hiçbir Batılı ülke şu anda kara birlikleri göndermeye de hazır değil. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Alman kara birliklerinin gönderilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Ancak Alman Yeşiller Partisi, bir BM misyonu kapsamında asker gönderilmesine sıcak bakıyor. Offenburger Tageblatt adlı gazetede konuya ilişkin bir yorum yer alıyor.

“Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Suriye ve Irak'taki iç savaşı sona erdirmek için bir BM misyonundan yana olduğunu bildirdi. Bu durumda Yeşiller, Alman askerlerinin katkı olarak gönderilmesine hazır gibi görünüyor. Başta mantıklı geliyor. Ancak düşününce, şu açık ki BM içinde bir mavi bereli misyonu konusunda çoğunluk yok. Ayrıca Alman Ordusu, panzerlerini ve uçaklarını bölgeye göndermeyi de başaramaz çünkü yedek parçalar eksik.”

Magdeburg'da yayınlanan Volksstimme adlı gazete de aynı konuda bir yoruma yer veriyor:

“Sanki başka bir Yeşiller devrinden kalmış gibi: 15 yıl önce Joschka Fischer, eski Yugoslavya'daki NATO misyonu lehinde konuşunca boyalı protestoya maruz kalmıştı. Bugün parti, savaş misyonlarında arkada ağır aksak ilerlemek yerine, öncü birlik oluşturuyor. Yeşillerin rehberi olarak savaş karşıtlığı eskidendi. Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Suriye ve Irak'taki halifeliğe karşı mücadelede Alman kara birliklerinin misyonunu talep ederek Alman hükümetini bile geçiyor. Doğrusu, sağlam bir BM misyonuyla geniş bir ittifak oluşturmadan İslamcı savaşlara yaklaşmamak olacaktır.”