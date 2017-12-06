140journos: Soyulduk

140journos ekibi, ofislerinin soyulduğunu duyurdu. Ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "140journos ofisi soyuldu. Aralık ayı içeriklerimizi arşivlediğimiz hard diskler ve içerik üretimimizi sağlayan görsel ekipmanların çalınması sebebiyle yayın akışında doğabilecek aksamalar için sizlerden özür dileriz" denildi.

1 Aralık Cuma günü saat 5.00 sularında gerçekleşen soygunda 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet kamera, 1 adet harddisk ve 2 adet sd kart çalındı.

Ekipten yapılan açıklamada aralık ayında yayınlamayı planladıkladıkları birçok içeriğin de çalınan harddiskin içinde yer aldığı belirtilerek "Çok üzgünüz, çok yıprandık. Toparlanmak biraz zaman alabilir ama toparlanacağız. Bu süre dahilinde yayın akışında doğacak aksamalar için tüm takipçilerimizden şimdiden özür diliyoruz." denildi.

140journos ekibinden yapılan açıklama şöyle:

"140journos ofisi, 1 aralık cuma günü sabaha karşı 5 sularında soyuldu.

Ekipten beş kişi ofiste diğer katta çalışırken içeri giren hırsız, birkaç dakika içinde ortalıkta duran dizüstü bilgisayar, harddisk, kamera ve kamera ekipmanlarını çalarak izini kaybettirdi. Hırsızlık esnasında ofiste bulunan arkadaşlarımıza bir zarar gelmediği için şükrediyoruz. Ancak büyük maddi kaybımız var. İşin kötü yanı, aralık ayında yayınlamayı planladığımız birçok içerik de çalınan harddiskin içinde yer alıyordu.

Çok üzgünüz, çok yıprandık. Toparlanmak biraz zaman alabilir. Ama toparlanacağız. Bu süre dahilinde yayın akışında doğacak aksamalar için tüm takipçilerimizden şimdiden özür diliyoruz.

Eğer bugünlerde ikinci el elektronik alım-satımı yaparken aşağıda marka, model ve -hatırlayabildiğimiz kadarıyla- seri numaralarını listelediğimiz ekipmanlarımıza denk gelirseniz bize ulaşmanızı rica ediyoruz: info@140journos.com

1 adet 15inç apple macbook pro dizüstü bilgisayar

· seri numarası: c02qv5utg8wp

· teknik özellikleri: 2.5ghz işlemci, 16gb ram, 512gb ssd hard disk

1 adet panasonic lumix gh4 kamera ve leica 25mm f/1.8 lens

· seri numarası: (hâlen arıyoruz)

2 adet sony rx100m5 kamera, içlerinde lexar 32gb 300mb/s sd kart ve sandisk 32gb 95mb/s sd kart

· seri numarası: s01-2900660-9

1 adet g-tech 4tb thunderbolt harddisk

· seri numarası: pehk94xs"