14.03.2014 - Avrupa basınından özetler



Rusya’da yayımlanan Kremlin’e eleştirel yaklaşımlarıyla tanınan Nowaya Gaseta adlı gazete yorumunda, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının büyük sorunlar doğuracağı görüşünü savunuyor:

“Kırım’ı Rusya Federasyonu’na bağlama kararının arkasında tamamen siyasî nedenler yatıyor. Bu, ekonomik açıdan Rusya’nın sırtına büyük sorunlar yükleyecektir. Böyle bir adımın sosyal ve ekonomik sonuçları konusunda ne Moskova, ne de Simferopol yönetimleri (Kırım Yönetimi) kafa yormuştur. Kırım’da yeni iktidar sahipleri görünen o ki buna karşı hiçbir şey yapmayacaktır. Yarım adadaki Rus memurlar ise her türlü genelgeyi uygulamaya hazır durumdalar, ancak bunun pratiğe nasıl yansıyacağı konusunda onların da hiç bir şeyden haberi yok.”

Sağ liberal İspanyol gazetesi El Mundo ise Alman hükümetinin Kırım krizindeki tavrını mercek altına aldığı yorumunda, “Merkel, Kırım krizinde AB liderliğini üstlendi” başlığını kullanmış:

“Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kırım krizinde Moskova’ya diplomatik baskıları artırdı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ültimatom çekti. Merkel haklı olarak Rusya Devlet Başkanı’nın küresel istikrara zarar verdiğini söylüyor. Böylece Merkel Ukrayna anlaşmazlığında Avrupa’nın liderliğini üstlenmiş oluyor ve Washington’ın izlediği rotayı sahiplenmiş oluyor. Başbakan Merkel’in tavrı etik açıdan meşru, çünkü AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin tamamen bozulması durumunda bundan en fazla etkilenecek olan ülkeler arasında Almanya başta geliyor. Anlaşmazlığın çözümü ise Ukrayna, Rusya ve AB arasında yapılacak üçlü görüşmelerden geçiyor.”

Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeneß vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davada 3,5 yıl hapse mahkûm oldu. İşlediği suçu "hayatımın hatası" diye nitelendiren 62 yaşındaki Hoeneß, hapis cezasını kabul ettiğini, temyize gitmeyeceğini açıkladı ve Bayern Münih Futbol Kulübü’nün başkanlığından, ayrıca yönetim kurulundaki görevinden çekildiğini açıkladı. Avusturya gazetesi Der Standard'ın konuya ilişkin yorumunda şu görüşler dikkat çekiyor:

“Birçoklarının hiç beklemediği bir şey gerçekleşti. Uli Hoeneß hapis cezasını kabul etti. Almanya’da bugüne kadar hiç görülmedik bir düşüştü bu. Bazıları henüz kesinleşmemiş olan mahkeme kararını belki biraz fazla sert bulacaktır. Çünkü Bayern Münih başkanının zaten bir yıldan bu yana eleştiri yağmuru altında olduğu ve yaşamı boyunca yaptığı hizmetlerin kayda değer olduğu biliniyor. Ancak tüm bunlar mantıklı yaklaşımlar değil. Bu olayın büyük ilgi odağı haline gelmesinden mahkeme sorumlu değil. Hoeneß yıllar boyunca hep her şeyi en iyi bilenin kendisi olduğunu iddia etmiş, ahlâk hocalığı yapmış ve kendi görüşlerini her şeyin üstünde tutmuştu. Bu yüzden bu kişinin hatalı bir davranışının büyük ilgiye neden olması eşyanın tabiatı gereği!”

İsviçre gazetelerinden Tages-Anzeiger ise aynı konudaki yorumunda, Hoeneß davasında, “İsviçre’nin de aslında sanık sandalyesinde oturması gerekirdi” başlığını kullanmış:

“Ve aslında sanal olarak İsviçre de sanık sandalyesinde oturuyordu. (İsviçre’nin) Vontobel Bankası’nda görevli bir yatırım bankacısı, vergiden muaf borsa oyunları modelinin uygulamaya geçirilmesine yardımcı olmuş ve 2001 yılından bu yana vergi kaçakçıları ile sürekli temas içinde olmuştu. İsviçreli özel banka Vontobel ise bu süreçte başını kuma gömdü. Mahkeme açısından da fazla şeffaflığı olmayan toplam 50 bin ticarî işlemin saptanmış olması, Münih’teki mahkemenin Hoeneß kararının inandırıcılığına da gölge düşürüyor. İddianame, dört gün süren davada bu 50 bin işlemden tek tek hangi değerlerin ve gelirlerin sağlanmış olduğunu açık-seçik ortaya koyamadı. Değer akışının ayrıntıları ortaya çıkartılana kadar mahkeme kararı ertelenebilirdi. Mahkeme yargıcı bunu istemedi, çünkü (kamuoyu Hoeneß konusunda) acilen bir karar beklentisi içindeydi.”