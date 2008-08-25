140 kişi yemekten zehirlendi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde yapılan mevlitli düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen yaklaşık 140 kişi zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.



Ereğli’de yaşayan Recep Özmen, İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde yapılacak oğlunun düğünü için okul müdürü İbrahim Tak'tan izin aldı. Mevlitli düğünde, davetlilere, okulun yanındaki İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kaldığı yurdun aşçısı Cavit Eroğlu’nun hazırladığı 400 kişilik tavuklu pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Bir süre sonra yemekten yiyen davetlilerden bazılarında mide bulantısı, baş dönmesi şikayetleri gözlenmeye başlandı.



Özel araçlarla Ereğli Devlet ve Özel Anadolu hastanelerine kaldırılan yaklaşık 60 kişi tedaviye alındı. Günün ilerleyen saatlerinde hastanelere başvuranların sayısı 140'a ulaşınca yoğunluk yaşandı, bazıları dışarda bekletildi. Bu sırada bazı kişiler fenalık geçirdi. Bunun üzerine hastaların bir bölümü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.





Olayın ardından Ereğli İlçe Tarım Müdürü Hakan Tekin, Ereğli Devlet Hastanesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Zehirlenmeye tavuklu pilavın yol açtığını tahmin ettiklerini belirten Tekin, “Konuyla ilgili inceleme başlattık. Dağıtılan yemekten numuneler aldık. Bu numuneleri tahlile göndereceğiz. Gelecek olan tahlil sonuçlarına göre hareket edeceğiz” dedi.



Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli ile AKP Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan da hastaneye gelerek hastaların durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada, yemeği hazırlayan yurt aşçısı Cavit Eroğlu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



