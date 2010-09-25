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Yaşam

140 kiloluk heykel nasıl çalınır?

Turan Güneş Bulvarı'ndaki Grup Sanat Galerisi'nin bahçesinde duran 140 kiloluk Hemera heykeli çalındı!

25 Eylül 2010 03:00

T24 - Turan Güneş Bulvarı'ndaki Grup Sanat Galerisi'nin bahçesinde duran 140 kiloluk Hemera heykeli çalındı!

140 kiloluk heykel uçtu...

Elinde altın varaklı güneş bulunan heykeli yerinde göremeyen galerinin Sanat Direktörü Çiğdem Buçak Telli, durumu polise iletti. Kamera kayıtlarına göre heykeltıraş Cem Sağbil’in eseri üç kişi tarafından çalındığı. Telli’nin verdiği bilgiye göre mermer kaide üzerinde duran 2 metre 20 santim boyunda ve 140 kilo ağırlığındaki heykel çizik dahi olmaması için özenli bir şekilde vinçle indirip monte edilmişti. Oysa kamera kayıtlarına göre üç zanlı, ‘Hemera’yı sallayıp vida yerlerinden kırarak götürdü. Kameraya göre olay dün 05.08-05.18 sıralarında oldu. Hırsızlar heykeli yaklaşık 10 dakika içinde söküp bir aracın bagajına koyarak kaçtı. Çok üzgün olduğu gözlenen Telli, olayın sanata karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

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