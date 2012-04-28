140 jurnalci genç yurttaş gazeteciliği başlattı

Hepsi farklı üniversitelerde öğrenci olan 20 genç, yurttaş habercilik kavramını pratiğe dönüştürmek için sosyal ağlarda ‘140journos’ adıyla bir hareket başlattı.

Radikal'in haberine göre, her kesimden insanın filtresiz haber alma ihtiyacını karşılamayı amaçlayan gençler, ilk kez 19 Ocak’taki Hrant Dink yürüyüşünden canlı yayın yaptı. Ardından Oda TV, KCK, Devrimci Karargâh, Şike davaları ile Hocalı Katliamı Yürüyüşü ve LGBT konferanslarından bildirdiler. Şu aralar, 30 Haziran Sosyal Medya Günü’nde Galata Kulesi’ni Twitter’a çevirmek için çalışmalarına devam ediyorlar.

140 ‘haramiler’

140journos; hukuk, tarih, konservatuvar, tasarım gibi bölümlerde okuyan gençlerin temellerini attığı bir yurttaş habercilik hareketi. İsimlerindeki ‘140’, Twitter’ın 140 karakter sınırını; ‘journos’ ise İngiliz argosundaki gazeteciler sözcüğünün karşılığını ifade ediyor. Hiçbir ticari ve tüzelkişilikleri yok, projelerini kolektif bir akılla hayata geçiriyorlar.

Amaçlarının her kesimden insanın filtresiz haber alma ihtiyacını, tarafsız ve bağımsız bir şekilde karşılamak olduğunu söyleyen gençler, “İletişimi çok basit enstrümanlara indirgeyen yeni medya, alternatif olmaktan öte karşı bir hareket haline gelmeli. Yurttaş gazeteciliği kavramı uzun süre biliniyordu. 140journos, bunun örgütlü olarak ilk pratiğe dönüşmüş hali” diye konuşuyor.

Pek çok davadan, konferanstan, eylemden canlı ‘bildiren’ hareketin temellerini 5 arkadaş attıklarını söyleyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Engin Önder, “Şu anda 18-25 yaş arası 20 kişilik bir ekibimiz var. Katılımlarını beklememize rağmen henüz medya okuyan hiçbir arkadaş bizimle iletişime geçmedi. Bu durum bizi de şaşırtıyor” diyor.

Medya kuruluşlarından teklif geliyor!

Tarafsız olmak ve her kesimin haber alabilmesini sağlamak için her yerde olmaya çalışıyorlar. Önder, 140journos’u kendi bünyelerine almak için büyük medya kuruluşlarından teklif aldıklarını anlatıyor. Bu teklifleri neden kabul etmedikleriniyse şöyle açıklıyor:

“Bu tarz bir yaklaşım filtresiz ve tarafsız bir yurttaş haberciliği girişiminin kimyasına aykırı olacağı için tekliflere sıcak bakmadık. Yıl sonuna doğru tüm mobil cihazlarda kullanılabilecek yurttaş haberciliği uygulamamız için hazırlık yapıyoruz. Böylelikle bu hareket anonimleşerek halka ait bir haber ajansı haline gelecek.”

Galata Kulesi’nde haber akacak



Ra140journos, şu sıralar 30 Haziran Sosyal Medya Günü’nde Galata Kulesi’ni Twitter’a çevirmeye hazırlanıyor. Nükleer enerji konusunda çözüm önerileri üreterek kamuoyu oluşturmayı amaçlayan gençler, Twitter akışını boydan boya kulenin üzerine yansıtacak.