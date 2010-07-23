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Yaşam

140 "DÜNYAMSI" GEZEGEN KEŞFEDİLDİ ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 14:46

-140 "DÜNYAMSI" GEZEGEN KEŞFEDİLDİ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Bilim adamları, son haftalarda 140 "dünyamsı" gezegen keşfetti. Astronom Dimitar Sasselov Oxford'da bir bilimsel konferansta yaptığı açıklamada, geçen yıl Ocak ayında yörüngeye yerleştirilen Kepler uzay teleskobu ile yapılan gözlemlerde, Dünya'nın ölçülerine yakın 140 değişik gezegen keşfedildiğini belirtti. Bu keşiflerin ünlü gökbilimci Kopernik'in rüyalarının gerçekleşmesi anlamına geldiğini söyleyen Sasselov, Kepler uzay teleskobunun bu gezegenleri, yıldızlarının önünden geçerken ışığı çok küçük bir miktar da olsa karartmasını ölçerek belirlediğini anlattı. Son keşiflerin ardından bilim adamları, Samanyolu'nda yaşam koşullarına evsahipliği yapabilecek 100 milyon civarında gezegen olduğunu düşünüyor ve bunların içinde Dünya benzeri yaşamın sürdürülebileceği 60 kadarını iki yıl içinde belirlemeyi umuyorlar.

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