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14 yıllık küslük bitti: Çiçeğim, pastam ve bizim köyün delisi Seren

Gülben Ergen ile Seren Serengil arasındaki küslük sona erdi

02 Haziran 2012 17:18

14 yıldır küs olan Gülben Ergen ile Seren Serengil barıştılar, barışacaklar derken dün gerçekten barıştı

Gülben Ergen'in evine çiçeği ve pastasıyla birlikte giden Seren Serengil, 14 yılın ardından bu küslüğe son verdi. Gülben Ergen barış anını twitter sayfasına yazdığı şu mesajla duyurdu; "Çiçeğim, pastam ve bizim köyün delisi Seren eli kolu gönlü dolu geldi, hoşgeldi :)"

 

Gülben ile Seren'in neden küsmüştü

 

Gülben Ergen 1987 yılında Seren Serengil’in desteği ile Stardust Gazinosu’nda çalışıyordu. Serengil’in iddiasına göre Ergen, bu yıllarda Seren Serengil’in 5 yıl büyük aşk yaşadığı işadamını elinden aldı. Ve kavga böylece başlamış oldu…

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