14 yıllık 'koca' işkenceden devlet kurtardı!

Siirtli Meysi İnci, eşi Murat İnci’nin dayağından, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun talimatıyla kurtuldu.



Siirt’in Yeniköprü Köyü’nde 28 yıl önce doğan Meysi İnci, 14 yaşındayken Murat İnci’yle (33) zorla evlendirildi. Evliliğinin ilk sabahı, pencereden anne ve babasının evine baktığı için ilk tokadı yedi.



Şimdi 13 yaşında olan Fırat doğduğunda, tokatlar yerini yumruğa ve işkenceye bıraktı. Meysi İnci, ikinci hamileliği boyunca da dayak yedi. Boksörlerin kum torbaları gibiydi. Ferhat (10) zeká özürlü doğduğunda, doktorlar, bunun, karnına aldığı darbelerden olabileceğini söylediler. Meysi İnci’nin iki çocuğu daha oldu. Aysel (8) ve Uğur (2). Çocuklarını alıp kaçmayı iki kez denedi ama sonrasının ölüm olduğunu düşünüp eve döndü. Meysi İnci, uyuşturucu satmaktan 2 yıl cezaevinde kalan eşinin kullanıcı da olduğunu belirterek sayısız işkenceyle karşı karşıya kaldığını anlatıyor. "Morlukları ve işkence izlerini komşuların görmemesi için dışarı çıkmama izin vermiyordu. Kendi evimde mahkûmdan farkım yoktu" diyor.



Çocuklara kuru ekmek



Ancak anlattıkları bitmiyor. Açlıktan da söz ediyor. Temizlikten kazandığı parayı eşinden gizlediğini, ancak yakalandığında dayak yiyip, paradan olduğunu, çocuklarıyla kuru ekmek yemek zorunda kaldığını anlatıyor.Genç kadının işkencesi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kapılarını, geçen hafta ona ve çocuklarına açmasıyla bitti. Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun talimatıyla Meysi İnci ve çocukları, kimsenin bilmediği bir barınakta korumaya alındı, psikolojik destek görüyorlar. Çocuklar da okula devam ediyor.



Ağzımı bantlıyordu



28 yaşındaki Meysi İnci, hem ruhunda hem bedeninde ömür boyu taşıyacağı izler bırakan işkenceleri şöyle anlatıyor: "Beni, tek yumrukta yere serip komşular çığlıklarımı duymasın diye ağzımı bantlıyordu. Ocakta kızdırdığı tornavidayla vücudumu dağlıyor, sigarasını vücudumda söndürüyordu.



Kızdırdığı ütüyü ayak parmaklarıma yapıştırıyor, dikiş iğnelerini vücuduma saplıyor, saçlarımı eline dolayıp tutam tutam koparıyordu. Suratıma attığı kafa darbelerinin sayısını hatırlamıyorum bile. Dudağımın patlaması, hasarın en az olduğu darbelerdi. Çocuklarımı da patates çuvalı gibi duvardan duvara atıyordu."



Kafam seni dövünce çalışıyor



Murat İnci’nin 8 ay hapis cezası olduğunu ve arandığını belirten Meysi İnci, eşinin uyuşturucu kullanmadığında sinirli olduğunu belirtip şöyle devam etti: "Beni dövmeden kafasının çalışmadığını söylüyordu.Suratıma kezzap atmakla tehdit ediyordu. ’Önce seni sakat bırakacağım, sonra öldüreceğim’ diyordu. Ölmekten değil çocuklarımın annesiz kalmasından korkuyorum. Öldüreceğine inandığım için organlarımı bağışladım. Bari organlarım başka bedenlere hayat, mutluluk versinler."

