14 yıllık eşe görülmemiş işkence (3)

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İzmir\'in Buca ilçesinde, 14 yıllık eşini kıskandığı için soyundurup çıplak hale getirdikten sonra oklavayla ve kemerle öldüresiye döven parmağını kıran vücudunda sigara söndüren Uğur C., hakim karşısına çıktı. 32\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada Uğur C. ve S.C.\'nin yanı sıra tarafların avukatları ile yakınları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy da katıldı. Tanık olarak dinlenen çiftin 14 yaşındaki çocukları C.C., olay günü uyuduğunu sadece tartışmalarını duyduğunu, babasının annesine olay günü şiddet uyguladığını görmediğini, babasının annesine daha önce hiç şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Tanık olarak dinlenen mağdur kadın S.C.\'nin teyzesi G.Ö. ise \"Sanık Uğur C. nedeniyle yeğenim S.C. ile görüşemiyorduk. Uğur C. baskı yapıyordu. Bu yüzden 14 yıldır görüşemiyorduk. Olay günü yeğenim çenesi mor, alnı şiş halde benim evime geldi. Üstünü çıkardığında manzara karşısında şok oldum. S.C.\'nin anne ve babası Rize\'de köylerine gitmişlerdi. Haber verdim. Onlar da hemen İzmir\'e geldi. Yeğenim, Uğur C. tarafından çıplak şekilde dövüldüğünü söyledi\" dedi.

Tanık olarak dinlenen mağdur S.C.\'nin annesi M.A. ise damadının kızına baskı yaptığını bu yüzden evlendiklerinden beri kızları ile görüşemediklerini ileri sürüp, \"Kızım devamlı darp ediliyordu. En son olaydan 10 gün önce evlerine gittik. Kızım yine darp edilmişti. Kolunda sigara söndürmüştü\" dedi. Sanık tarafının gösterdiği tanıklar, sanığın mağdur S.C.\'yi hiç darp etmediğini, sanığın her zaman mağdur S.C.\'ye karşı iyi davrandığını ileri sürdü.

Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksik dosyaların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)