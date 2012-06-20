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14 yıllık Depp ve Paradis aşkı bitti

Johnny Depp ve 14 yıldır birlikte olduğu Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ayrıldı

20 Haziran 2012 17:30

Ünlü Hollywood yıldızı daha önce çiftin ayrılacağına dair basında çıkan haberleri yalanlamıştı.
49 yaşındaki Depp, 39 yaşındaki Paradis ile birlikte olmaya süper model Kate Moss'dan ayrıldıktan sonra başlamıştı.

Depp'in menajeri yaptığı açıklamada ''Johnny Depp ve Vanessa Paradis arkadaşça ayrıldılar. Lütfen çiftin ve çocuklarının özel hayatlarına saygı gösterin.'' dedi.

Depp ve Paradis, Roman Polanski'nin 1999 tarihli filmi Dokuzuncu Kapı'da birlikte rol almıştı.
Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Lily-Rose 13, Jack ise 9 yaşında.Depp ve Paradis'in Fransa ve Los Angeles'da evleri, Karayipler'de de özel bir adaları var.

Çift hiç evlenmedi, ancak Depp 1983 ile 1985 yılları arasında Lori Anne Allison ile evliydi.
Depp ayrıca 90'lı yılların başında ünlü oyuncu Winona Ryder ile bir ilişki yaşadı.

Aralarında Karayip Korsanları serisinin de bulunduğu bir çok popüler yapımda rol alan Johnny Depp ayrıca yönetmen Tim Burton ile yaptığı çalışmalarla da tanınıyor.

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