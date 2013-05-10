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Yaşam

14 yıl sonra vasiyeti yerine getirildi

14 yıl önce Belçika'da ölen Süryaninin cenazesi, vasiyeti üzerine Kato Dağı'nda defnedildi.Çevrede PKK'lıların yaktığı kamyonların olduğu görüldü

10 Mayıs 2013 18:55

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı, Süryaniler'in yaşadığı Cevizağacı Köyü'nden yıllar önce terör olayları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Cemil Yaramış, yaşamını sürdürdüğü Belçika'da 14 yıl önce yaşamını yitirdi.

Emin Balı'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, ölmeden önce cenazesinin Kato Dağı'nda toprağa verilmesini isteyen Yaramış'ın bu vasiyeti, bulgedeki terör olayları nedeniyle yerine getirilemedi. 'Çözüm süreci' ve silahların susmasının ardından Yaramış'ın cenazesi, Belçika'daki mezarından alınıp, getirildiği Kato Dağı'nda papazın okuduğu dualar eşliğinde toprağa verildi.

Beytüşşebap'ın Kato Dağı'nda bulunan ve Süryaniler'in yaşadığı Cevizağacı Köyü, yaklaşık 25 önce, terör olayları nedeniyle boşaltıldı. Boşaltılan köyde yaşayanların büyük bölümü Avrupa ülkelerine yerleşti. Cevizağacı Köyü'nden Belçika'ya yerleşen Cemil Yaramış, 14 yıl önce, yakalandığı bir hastalık nedeniyle 39 yaşında öldü. Yaramış, cenazesinin önce kendisinin terk etmek zorunda kaldığı köyünün bulunduğu Kato Dağı'na gömülmesini vasiyet etti.

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