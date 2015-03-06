14 yıl sonra gelen ifade, iki çocuğun katil zanlısını yakalattı

İstanbul'da 14 yıl önce kaybolan 2 çocuğun öldürüldüğü, cinayet zanlısının da ölen çocukların babasının sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Bir görgü tanığının yıllar sonra gelen ifadesinin ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Pendik'te 23 Aralık 2001 günü ekmek almak için evden çıkan Derya (8) ve Deniz (6) Güldane ortadan kayboldu. Anne Ayten Güldane o tarihten sonra çocuklarını bulmak için polise başvurdu. Televizyonlara çıkarak çocuklarını aradı. Ayten Güldane o dönem çocuklarını boşanmak üzere olduğu eşinin kaçırdığını da iddia etti. Ancak çocuklar bir türlü bulunamadı.

14 yıl sonra ifade verdi

Yıllardır tozlu raflarda duran olay dosyası bir tanığın ifadesiyle tekrar açıldı. 26 yaşındaki bir kadın, polise giderek, çocukların kaybolduğu hafta yaşadığı bir olayı anlattı. O dönem 12 yaşında olan görgü tanığının iddiasına göre, çocukların kaybolduğu hafta bir çöp konteynerine 2 poşet taşıyan bir kadın kendisinden yardım istedi.

Genç kadın, çöpe atılan o poşetlerde, çocukların cesetlerinin olabileceğini öne sürdü. Görgü tanığının polise verdiği bilgide, kadının davranışlarının çok şüpheli olduğunu ve kimseye bir şey söylememesi için kendisini tembih ettiğini dile getirdi.

Cinayet Büro dedektifleri, genç kadının verdiği eşkal bilgilerini değerlendirdi. Çalışmalarda, zanlının ölen çocukların babasının sevgilisi G.G. olduğu ortaya çıktı. Zanlının 2001'de Derya ve Deniz'in babasıyla ilişki yaşadığı, evlenmek için ise 2 çocuğu engel olarak gördüğü iddia edildi. Gözaltına alınan katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.