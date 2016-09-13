14 yıl önce emniyet müdürünün DGM savcısına gönderdiği 'FETÖ' belgesi ortaya çıktı

Darbe girişimi operasyonu çerçevesinde 7 Eylül'de tutuklanan MİT'e devredilen Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın başında bir dönem görev yapan Basri Aktepe'yle ilgili 26 Ağustos 2002'de hazırlanan ‘FETÖ' raporu ortaya çıktı. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatıyla raporu hazırlayan dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın bildiridiği kişiler darbe girişiminden sonra başlatılan 'FETÖ' operasyonları kapsamında tutuklandı.

Raporu hazırladıkları dönemde polis Saçan ilk önce meslekten uzaklaştırıldı, daha sonra Ergenekon davası kapsamında gözaltına alındı ve 16 ay hapis yattı. Bir kadınla sevişme görüntüsünün bulunduğu kaset ise Savcı Yüksel'e ait olduğu iddia edilerek medyaya servisi edildi.

Kasetler...

Sözcü gazetesinin haberine göre, Nuh Mete Yüksel, 11 Ağustos 2000 tarihinde bir yılı aşkın süren Fetullah Gülen soruşturmasını tamamladı ve Gülen hakkında yasadışı örgüt kurmak ve yönetmekten iddianame hazırladı.

Fetullah Gülen bu iddianameden önce 18 Mart 1999'da ABD'ye kaçmıştı. Yüksel, Gülen hakkında gıyaben tutukluluk kararı çıkarılması için başvurdu. Ankara 2 no'lu DGM, Gülen'in gıyaben tutuklanmasına karar verdi. Gülen'in avukatları 16 Ağustos'ta İstanbul 2 no'lu DGM'ye itiraz ettiler. Ankara DGM'nin kararı bozuldu.

Bu olaydan 3 gün sonra Savcı Yüksel'in iddianamesini Ankara DGM kabul etti ve dava açıldı. 3 Haziran 2002 tarihinde Ankara'da da Gülen duruşması beklenirken; İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesi polisleri bir dernekte arama yaparken tesadüfen kasetler buldu. Kasedin içinde Fetullah Gülen davasına bakan Savcı Yüksel'in bir kadınla sevişme görüntüsü vardı.

Saçan, Gülen'i soruşturdu

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal laboratuvarı, kasedin montaj olduğuna dair rapor verdiyse de Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal laboratuvarı ve Adli Tıp, görüntüdeki kişinin Yüksel olduğuna karar verdi. Bu kasedin varlığının gündeme gelmesinin ardından Savcı Yüksel'in talimatıyla İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan da bir cemaat soruşturması yürütmeye başladı. 26 Temmuz 2002'de de hazırladığı raporu Savcı Nuh Mete Yüksel'e iletti.

Rapor yazıldı

Raporda, “…Fetullah Gülen ve grubunun faaliyetleri… Bu suç örgütüne yönelik telefonların iletişiminin tespitinin Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütüleceği bildirildiğinden, bu örgütün emniyet içerisindeki uzantıları ile yine bu şahıslarla irtibatlı olan Zaman gazetesi İstanbul Haber İstihbarat Müdürü Faruk Mercan isimli şahsın telefonları aşağıda belirtilmiş olup…” ifadeleri yer aldı Saçan'ın dinlenmesini talep ettiği isimler arasında yurtdışına kaçan Faruk Mercan, 'FETÖ'den tutuklanan Basri Aktepe, 'FETÖ'den ceazevinde olan Emniyet İstihbarat'ta görevli Sami Uslu gibi isimler vardı.

Yüksel'in kaseti çıktı, Saçan Ergenekon'dan tutuklandı!..

Basri Aktepe başta olmak üzere 'FETÖ'cülerin raporunu yazan Adil Serdar Saçan ilk önce meslekten uzaklaştırıldı. Daha sonra ise 23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon kumpası kapsamında gözaltına alındı ve 16 ay hapis yattı. Saçan 23 Ağustos 2016'da şöyle konuşmuştu: “… Bir liste yaptım, bu kişileri dinlemeye alın dedim. Zaman gazetesinden Faruk Mercan, Basri Aktepe bu isimler… O sırada şimdi 'FETÖ'den cezaevinde olan Sami Uslu bana geldi. Yanında da Faruk Mercan. ‘Sizden 2 talebim var' dedi Faruk Mercan, ‘Birincisi; teknik birimlerinize bizim arkadaşlarımız tayin olmak istiyor, engel oluyormuşsunuz, engel çıkarmayın.' ‘Fetullahçıları almam buraya, başka ne var?' dedim. ‘Bir de Fethullah Hocaefendi ile ilgili çalışma başlattığınızı duyduk, yapmazsanız iyi olur sizin için' dedi. Sen beni tehdit mi ediyorsun? diye kovaladım bunları.”

Bir dernekte bulunan ve Savcı Nuh Mete Yüksel'e ait olduğu iddia edilen kaset 22 Ekim 2002 tarihinde bir gazetenin sürmanşetinde, “Bir gecelik zevk uğruna” başlığıyla yayımlandı., 23 Ekim günü de “O kadın Türk çıktı” manşetiyle devam etti. Fetullah Gülen dava duruşmasının yapıldığı 21 Ekim 2002'de Savcı Yüksel DGM savcılığından alındı.