14 yıl boyunca yazdı loto ihtimallerini yazdı

T24- Ağrılı Erol Adıgüzel, 14 yıl boyunca çalışarak Sayısal Loto'nun "bütün ihtimallerini" yazdı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adıgüzel, 14 yıl önce işten atılınca, Sayısal Loto'nun bütün ihtimallerini yazmayı kafasına koydu ve binlerce sayfalık milyonlarca ihtimali 10 ciltte topladı.



Bütün ihtimalleri yazılı olarak çıkarmayı takıntı haline getiren Adıgüzel, bu uğurda işsiz kaldı, sağlık sorunları yaşadı. Evli ve iki çocuğu olan Adıgüzel, zaman zaman ailesiyle de karşı karşıya kalmasına karşın bu sevdasından vazgeçmedi. Lise mezunu Adıgüzel, geçimini yıllarca kardeşlerinin yardımıyla sağladı.



Adıgüzel, işten atılmasının ardından, Türkiye'de o dönemde yeni oynanmaya başlanalı Sayısal Loto oyununun bütün olasılıklarını yazmak için çalışmaya başladığını belirterek, yazdığı ihtimallerin Şans Topu 5 1 oyununda da kullanılabildiğini belirtti.



14 yıl içinde bir kaç kez bütün olasılıkları yazdığını sandığını ancak kazanan 6 rakamı defterinde bulamayınca hayal kırıklığıyla yeniden yazmaya başladığını belirten Adıgüzel, bugün artık bütün ihtimalleri yazdığından emin olduğunu söyledi.



"Hazırladığım defter sayesinde biraz yüksek bir tutar harcayarak, binlerce 3 ve 4, yüzlerce 5 ve tek bir 6'yı bilmeyi garanti ediyorum. Sayısalda devretme devri kapandı" diyen Adıgüzel, kuponlara yatırılan miktarın yüksek olacağını ancak kazanılan miktarın kesinlikle daha yüksek olacağını savundu.









Adıgüzel, "Ardışık 4, 5 ve 6 rakamın Sayısal Loto'da çıkması pek rastlanan bir durum değil. O nedenle bunlar ihtimaller içerisinden çıkarıldıktan sonra daha az kupon yatırılarak daha fazla ikramiye kazanılabilir. Örneğin, banko iki rakam verirseniz rakamlara göre yaklaşık 20-40 bin liralık kuponla 6 bulmanızı sağlarım. Eğer 3 banko rakam verirseniz 6'yı bulmanız için gereken miktar 2 bin liraya kadar düşüyor" dedi.



Olasılıklarını yazmaya başladığı günden itibaren Sayısal Loto oynamayı bıraktığını anlatan Adıgüzel, "Bir sayısal loto bayisi açarak, vatandaşların kendi defterimden faydalanmasını sağlamayı düşünüyorum. Böylece Milli Piyango'da kazandıran marka isimler gibi ben de Sayısal Loto'da marka olmak istiyorum" diye konuştu.



Adagüzel, kurmayı planladığı "www.lotoformulu.com" internet adresinde bazı bilgileri de vatandaşlarla paylaşacağını söyledi.



Erol Adıgüzel, 14 yıllık emeğinin bulunduğu defterleri açık artırmayla satabileceğini, teklif gelmesi durumunda kitap halinde bastırabileceğini de belirterek, bu konuda Milli Piyango Genel Müdürlüğünün ilgisini beklediğini ifade etti.



