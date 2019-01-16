14 yerinden bıçaklanan Rabia'yı, annesi kolundaki dövmeden teşhis etti

REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında 14 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş bulunan cesedin, Rabia Ezer\'e (21) ait olduğu belirlendi. Ailesi, tanınmayacak halde olan kızlarının cesedini, kolunda küçük kızlarının isminin yazı olduğu dövmeden teşhis etti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Mehmetbeyli Mahallesi’nde 9 Ocak günü, çevre sakinleri, dere yatağında kadın cesedi bulununca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, suda kaldığı için yüzü tanınmayacak halde olan kadının, 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Kayıp başvurularını inceleyen jandarma ekipleri, 2 Ocak günü \"Gezmeye çıkıyorum\" diye evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Rabia Ezer’in ailesine ulaştı. Çağırılan Türkan Ezer (45), cesedin kızına ait olduğunu, diğer kızı 4 yaşındaki kızı Ela’nın isminin yazılı olduğu dövmesinden teşhis etti.

Anne Türkan Ezer, “Gezmeye gitmek istediğini söyledi. Birkaç saat sonra defalarca aramama rağmen ulaşamadım. Daha sonra güvenlik kuvvetlerine durumu bildirdik. Teşhisten sonra gerekeli inceleme yapıldı ve cenaze teslim edildi. Defnettik. 14 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş” dedi.

Olayın ardından gözaltına alınan A.B. isimli kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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