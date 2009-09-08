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Yaşam

14 yaşındaki şoför dehşeti

Sapanca İlçesi’nde 14 yaşındaki E.T., yanına 2 yeğenini de aldıktan sonra babasına ait kamyonla gezintiye çıktı.

08 Eylül 2009 03:00

 Sapanca İlçesi’nde 14 yaşındaki E.T., yanına 2 yeğenini de aldıktan sonra babasına ait kamyonla gezintiye çıktı.

E.T., direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonla park halindeki başka bir kamyona çarptı. Kazada kamyonda bulunan 5 yaşındaki Hakan Yoldadurmaz’ın ayağı koptu. Hastaneye kaldırılan minik Hakan’ın kopan ayağı dakikalarca olay yerinde arandı. Aramalar sonrasında ayak bulunmasına rağmen minik Hakan kan kaybından yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında kaçan E.T. polis tarafından gözaltına alındı.

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