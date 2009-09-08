14 yaşındaki şoför dehşeti

E.T., direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonla park halindeki başka bir kamyona çarptı. Kazada kamyonda bulunan 5 yaşındaki Hakan Yoldadurmaz’ın ayağı koptu. Hastaneye kaldırılan minik Hakan’ın kopan ayağı dakikalarca olay yerinde arandı. Aramalar sonrasında ayak bulunmasına rağmen minik Hakan kan kaybından yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında kaçan E.T. polis tarafından gözaltına alındı.