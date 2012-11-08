14 yaşındaki sağır ve dilsiz kıza tecavüzde 22 yıl hapis istemi

Edirne'de tecavüze uğramasının ardından hamile kalan sağır ve dilsiz Z.K.(14) soruşturmasın gözaltına alınan ilk 5 kişiye 9'ar yıldan 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirtildi. İkinci kısımda gözaltına alınan 13 kişi için de haklarında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi ’nde yapılan ilk duruşmada savunma yapan sanıkların suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Edirne’de geçen Nisan ayında, sağır ve dilsiz Z.K.’nın etrafında şüpheli insanlar olduğunu görenlerin, durumu polise bildirdikleri belirtildi. Bunun üzerine Şehit Öğretmen Adnan Tunca İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencisi olan Z.K.'nın, işaret diliyle başından geçenleri anlatması üzerine polis küçük kıza tecavüz ettikleri iddia edilen inşaat işçileri M.Ş.(39), N.E.(35), İran uyruklu M.A.N.(24), Y.D.(76) ve N.A.(56)’yı gözaltına aldığı bildirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı açıklandı.

Edirne Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamlamasının ardından 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 5 sanık, hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla her biri için 9 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

Edirne Cumhuriyet Savcısı İsmail Polat tarafından yazılan iddianamede sağır ve dilsiz 14 yaşındaki Z.K. ile şüphelilerin 10 ile 30 lira arasında para vererek 2’şer kez ilişkiye girdikleri iddia edildi. Küçük kızın tecavüz sonrasında hastanede alınan raporunda travma sonrası stres bozukluğu geliştiği ve mağdurun ruh sağlığının bozulduğunun tespit edildiği ifadelerine yer verildi.

Savcı Polat iddianamesinde tecavüz sanıkları olan M.Ş., N.E., İran uyruklu M.A.N., Y.D. ve N.A.’ya 9’ar yıldan 22’şer yıla kadar hapis istemi talep ederken, tecavüz sırasında cebir kullandıkları için cezaların yarı oranında artırılmasını, ayrıca tecavüz sonrası Z.K.’nın beden veya ruh sağlığının bozulması nedeniyle verilecek cezanın 15 yıldan az olmasını istedi.



'Cinsel istismarda bulunduğum iddialarını kabul etmiyorum'



Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklardan M.Ş., N.A. ve N.A. katılırken, devlet korumasına alınarak Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirilen Z.K.'nın söz konusu duruşmaya getirilmediği bildirildi.

Hakkındaki tecavüz suçlamasını kabul etmeyen sanık M.Ş., "Genelde Gazimihal parkının oralarda takılıyoruz. Gözaltına alındığımız gün İranlı olan sanığı kızın etrafında görünce polisi ben aradım. Daha sonra gelen polis ekipleri beni de gözaltına aldı.

Emniyette yapılan teşhiste Z.K. beni de gösterdi ama ben suçlamayı kabul etmiyorum. Ben suçsuzum, cinsel istismarda bulunduğum iddialarını kabul etmiyorum" dedi.

Diğer sanık N.E. ise olayla ilgili olarak bilgi veren ifadelerinden sonra yeniden gözaltına alındıklarını anlatarak, "Olay günü bizim de ifademizi aldılar ve bıraktılar. Daha sonra gelen polis ekibi çalıştığım inşaattan alarak emniyette suçlu konumuna getirildik.

Mağdureye herhangi bir cinsel istismarda bulunmadım. Beni teşhis etmesi sadece tanımasından, mağdureyi 2 yıldan beri tanırım. Park ve hamam civarında dolaşır, hafta sonu askerlerin park civarına ve yıkık hamama geldiklerini görürdüm. Hatta onları uyardığım bile olmuştur" dedi.

Duruşmaya katılan sanıklarından N.A.'nın da suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben bir kez Z.K.’yı bir erkekle giderken gördüm. Geri dönmesi için uyardım. Bir kez de metruk yerde ateş yakarak başkasıyla sohbet ederken, otururken gördüm. Onun dışında pek dikkat etmedim, geçip gittim. Ben kesinle onunla cinsel ilişkiye girmedim. Suçsuzum" diyerek kendisini savundu.ğu ifade edildi.



Dava Ertelendi



Mahkeme, devlet korumasına alındıktan sonra Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirilen 14 yaşındaki sağır ve dilsiz Z.K.’nın talimatla ifadesinin alınmasına, duruşmaya gelmeyen İran uyruklu M.N.A. ve Y.D.’nin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı ertelediğini bildirdi.



Mahkeme kararıyla kürtaj olmuştu



Nisan ayında meydana gelen bu tecavüz iddiaları sonrasında ailesine teslim edilen Z.K.’nın geçen Eylül ayında 14 haftalık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Polisin hamilelik olayından sonra başlattığı soruşturma kapsamında, Z.K.’nın annesi S.K., babası A.K. ve ağabeyi A.K.’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi daha gözaltına alınmış, yapılan sorgulamasının ardından ağabey A.K. (17) ile Z.K.’ya tecavüz ettikleri iddia edilen T.S. (56), H.P. (60), S.D. (42), S.G. (72), Z.A. (62), Y.D. (76), Ö.H. (59), V.Y. (31), E.Y. (33) ve S.Ö. (37) tutuklanmıştı. Anne S.K. ile baba A.K. ise serbest bırakılmıştı.

Savcılık, tutuklanan bu 11 kişiyle ilgili soruşturmasının ise devam ettirildiğini bildirdi.

Edirne 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi, 14 haftalık hamile olan Z.K.’nın Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kürtaj olmasına karar vermişti. Mahkeme kararıyla kürtaj olan Z.K. hastaneden taburcu olmasının ardından 3 kardeşiyle birlikte devlet korumasına alınarak Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirilmişti.