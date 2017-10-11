14 yaşındaki 'Öncü' ikiz kardeşler Japonya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ve Can Öncü, 13-15 Ekim'de Japonya'da düzenlenecek Idemitsu Asya Yetenek Kupası'nda piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2003 doğumlu Deniz ve ikizi Can, 4 bin 801 metrelik Motegi Pisti’nde, 9 ve 10. ayak yarışlarında mücadele edecek.

Organizasyonda 13 Ekim Cuma günü serbest antrenman turları yapılacak. Cumartesi günü sıralama turlarının ardından sporcular 9. ayak yarışında mücadele verecek. Kupanın 10. ayak yarışı ise 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sezonun 8. yarışının ardından sürücüler klasmanında Deniz Öncü 102 puanla ikinci, Can Öncü de 97 puanla 4. sırada bulunuyor. Sürücüler klasmanında Japon Haruki Noguchi ise 111 puanla ilk sırada yer alıyor.