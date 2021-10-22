14 yaşındaki öğrenci, sınıf arkadaşını okulda sırtından bıçakladı

Samsun'da bir lisede 14 yaşındaki öğrenci sınıfta, bir başka öğrenci tarafından sırtından bıçaklanarak hastanelik edildi. Sırtından bıçaklanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı öğrenci, sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı.

Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın öğrencinin sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alındı

Bıçaklayan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.