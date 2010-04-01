14 yaşındaki öğrenci nasıl öldürüldü?

T24 - Çaldıran ilçesine bağlı Hangedik köyünün İran sınırı yakınlarında 14 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Nuri Tançoban'ın cesedi bulundu. Babası Sefer Tançoban oğlunun askerler tarafından öldürüldüğünü iddia etti.



Çaldıran Lisesi öğrencisi Mehmet Nuri Tançoban’ın cesedi, köyün 2 kilometre dışında, sınıra 8 kilometre uzaklıkta bulundu. İddiaya göre, kaçak yollardan akaryakıt getirmek için İran sınırına giden Tançoban, burada askerlerle karşılaştı. Baba Sefer Tançoban, burada oğluna önce ateş edildiğini, ardından da askerler tarafından taş ve sopalarla öldürüldüğünü ileri sürdü.



Liseli gencin cesedi, ailesinin isteği üzerine otopsi için Çaldıran Devlet Hastanesi yerine, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Sefer Tarçoban, “Çocuğum mazottan gelirken, askerlere rastlıyor. Ateş açıyorlar. Daha sonra gelip çocuğu katlediyorlar. Sopayla resmen infaz ettiler” dedi.



Aile ile birlikte hastane önüne gelen BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş ise sınırdaki bu olayın araştırılmasını istedi. Caniş, sınırda vurulma olaylarını birçok defa gündeme getirdiklerini belirterek “2009 yılı içerisinde 30 vatandaş yaşamını yitirdi. Bu hukuksuzluğun kaldırılması gerekiyor. Oysa biz sınırda yaşayanların da Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşları olduğundan hareketle devletin bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.







