14 yaşındaki oğluyla ilişkiye girdi

T24-

36 yaşındaki Aimee Louise Sword, henüz bebekken oğlunu evlatlık vermişti.

Evlat edinen aile her yıl kendisine oğlunun durumunu ve fotoğraflarını gönderiyordu.

2008'de oğlu 14 yaşına bastığında yeni fotoğraf alamayan anne, oğlunun izini bir sosyal paylaşım sitesinde buldu.

Michigan'da yaşayan anne ile oğul bir otelde buluştu.

Savcılık anne ve oğlunun bir otelde ve Waterford'daki evde birlikte olduklarını belirtti.

Oakland bölge savcısı Jessica Cooper, "Bunun daha önce çok kez baba ve kız evlat arasında yaşandığına tanık olmuştum malesef. Ama bir anne ile oğlu arasında yaşandığına ilk kez tanık oluyorum" diye konuştu.