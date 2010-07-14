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Yaşam

14 yaşındaki oğluyla ilişkiye girdi

Abd'de 14 yaşındaki oğluyla ilişkiye giren anne 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Abd'de 14 yaşındaki oğluyla ilişkiye giren anne 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

36 yaşındaki Aimee Louise Sword, henüz bebekken oğlunu evlatlık vermişti.

Evlat edinen aile her yıl kendisine oğlunun durumunu ve fotoğraflarını gönderiyordu.

2008'de oğlu 14 yaşına bastığında yeni fotoğraf alamayan anne, oğlunun izini bir sosyal paylaşım sitesinde buldu.

Michigan'da yaşayan anne ile oğul bir otelde buluştu.

Savcılık anne ve oğlunun bir otelde ve Waterford'daki evde birlikte olduklarını belirtti.

Oakland bölge savcısı Jessica Cooper, "Bunun daha önce çok kez baba ve kız evlat arasında yaşandığına tanık olmuştum malesef. Ama bir anne ile oğlu arasında yaşandığına ilk kez tanık oluyorum" diye konuştu.

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