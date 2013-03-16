14 yaşındaki oğlunu mahkûm ettirmek için dava açtı!

Antalya'da Ayşe Gül Atay, eşiyle boşanmasının ardından velayeti kendisine verilen oğlu 14 yaşındaki M.Z.Ö. hakkında savcılığa şikayette bulundu.

'Sen anne değilsin, o... kadın' dediğini ileri sürerek şikayetçi olduğu M.Z.Ö. için savcının verdiği takipsizlik kararına itiraz edip kaldırtan Ayşe Gül Atay, öz oğlunun 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davayı açtırdı.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'dan Teslime Tosun imzalı habere göre; Antalya'da Ayşe Gül Atay, ilk evliliğinden olan ve boşanma davasında velayeti kendisine verilen oğlu M.Z.Ö.'nün kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla dava açtı. Gözaltına alınan ve bir gece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde kalan M.Z.Ö. hakkında, o zaman 13 yaşında olduğunu göz önünde tutan savcılık takipsizlik kararı verdi. Ancak anne Ayşe Gül Atay, savcının kararına itiraz ederek, oğlunun cezalandırılmasını istedi.

İtiraz üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı ve M.Z.Ö. hakkında Antalya 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anne ve üvey baba şikayetçi

Davanın ilk duruşmasına babasının yanında kalan M.Z.Ö. sanık, annesi Ayşe Gül Atay ve üvey baba eski Kepez Belediye Başkanı Mehmet Atay şikayetçi olarak katıldı. Duruşmada şikayetçi olduğunu yineleyen Ayşe Gül Atay, oğlu M.Z.Ö.'nün 2008'den bu yana babasının yanında kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Olaydan bir kaç gün önce valiziyle eve geldi ve 'Ben artık sizde kalacağım' dedi. Ancak geldiği günden beri bana karşı saygısız davranışları ve saldırgan tavırları değişmedi. 'Ben televizyonu kırsam kimse bana ceza vermez. Bana bakmak zorundasınız' diyordu. Olay günü eline yemek tabağını alıp, bağırıp çağırdı. Mehmet Bey odaya girince tabağı yere fırlattı, kırdı."

Üvey baba eski Kepez Belediye Başkanı Mehmet Atay da eşi Ayşe Gül Atay'ı doğrulayarak, M.Z.Ö.'nün kendisine de hakaret ettiğini söyledi. Mehmet Atay, eşi Ayşe Gül'ün boşandığı eşinden çocuklarıyla ilgili nafaka aldığını belirterek bunun için M.Z.Ö.'nün kendisine "Şerefsiz adam, benim paramı mı yiyeceksin" dediğini ileri sürdü.



Annesinin suçlamalarını reddetti

14 yaşındaki M.Z.Ö., öz annesi Ayşe Gül Atay ile üvey babası Mehmet Atay'ın suçlamalarını reddederek, şunları söyledi:

"Annem evlendikten sonra velayetim annemde olmasına rağmen babamla kalmaya başladım. Annem kız kardeşimle babamı görüştürmüyordu. Bu nedenle aralarında tartışma vardı. Annem hem benim, hem de kız kardeşimin nafakasını ödemediği iddiasıyla babamı dava etti. Annem 'oğlanı polis zoruyla senden alacağım' deyince valizimi hazırlayıp babama, annemin yanına gideceğimi bildirdim. Babam karışmadı. Annemin evine gittim ama bir hafta içinde üvey babam Mehmet Atay beni evden attı. Eve, polis marifetiyle girmek zorunda kaldım. Bir hafta sonra yeniden kavga alevlendi ve Mehmet Atay bana hitaben, 'Şerefsizin oğlu' diye bağırıp, vurmak için elini kaldırdı. Elimde tabaklar vardı. Kendimi korumak için elimi kaldırınca tabaklar düştü. Sürekli olarak bana ve babama hakaret edildi o evde."

Mahkeme, M.Z.Ö.'nün psikolojisinin bozulup bozulmadığının belirlenmesi için, psikologa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.