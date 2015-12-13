14 yaşındaki oğlunu cinsel ilişkiye zorlayan baba ceza almadı!

14 yaşındaki oğlu ilk cinsel deneyimini yaşasın diye F. Y. (46) aracılığıyla evine B.O.’yu (30) çağırıp 500 dolar karşılığı ilişkiye girmelerini sağladığı iddiasıyla işadamı baba N. K. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘fuhuşa aracılık’ suçlarından 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada tüm sanıklar beraat etti.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre suçlamaları kabul eden B.O. ise “Evleneceğim. Eşimin geçmişimden haberi yok” dedi.

Anadolu Adalet Sarayı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi ikinci duruşmada, başka bir suç nedeniyle yapılan dinlemelerle ortaya çıkan olayın dolaylı olarak tespit edildiğini, dinlemeler dışında delil olmadığını ve mağdurun ilişkiyi reddetmesinin esas kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Tüm sanıklar beraat etti.