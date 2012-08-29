Sakarya Adliyesi'nde görülen 14 yaşındaki Ö.C. davası olaylı başladı. Adliye önünde pankart açıp açıklama yapmak isteyen Sakarya Kadın Platformu üyelerine Ö.C’ye cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla yargılanan 34 sanığın yakınları sözlü sataşmada bulundu. Platform üyeleri açıklama yaptığı sırada bazı sanık yakınları ‘Kendi rızasıyla oldu’, ‘Kız diyor kendi rızamla yaptım’, ‘tecavüzü bunlar yaşamış herhalde’ gibi sözlü sataşmalarda bulundular.

Platform üyeleri adına açıklama yapan Özgür Kahraman, “Ülkemizde gelir adaletsizliğinin artması sonucu toplumumuzda şiddet olaylarının arttığını görüyoruz. Bu sorun özelde kadınları daha fazla etkilemektedir. Kadına yönelik taciz ve tecavüzün artmasında bu denli artmasında yasaların yetersizliği hatta tecavüzü koruyan yapısı da etkili olmaktadır. Yasa uygulayıcılarının kadına bakış açısının da bu sorun da etkisi oldukça büyüktür” diye konuştu.

Güvenlik önlemleri artırıldı

‘Tecavüzcü devlet istemiyoruz.’yazılı pankart açan ve ‘kadınlar susmayacak’, ‘çiçek değil adalet istiyoruz’ sloganları atan gruptakilere sanık yakınlarının sözlü sataşmalarının artması üzerine polis adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Sabah saat 10.00’da başlayan 3 ayrı dosya üzerinden yürüyen dava halen devam ediyor. Ö.C duruşmaya getirilmezken, Ö.C’nin anne ve babası duruşmaya katıldı. Duruşmayı İstanbul Barosu’ndan Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği ve İnsan Hakları Derneği ’nin avukatlarının yanı sıra Av. Ömer Kavilli’nin içinde bulunduğu grup duruşmayı izliyor.