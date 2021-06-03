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14 yaşındaki lise öğrencisi, okul arkadaşı tarafından kaçırıldı, 8 gün çatıda zorla tutuldu!

03 Haziran 2021 09:28

İstanbul'da lise öğrencisi Elanur A., Murat A. tarafından tehditle kaçırılarak 8 gün boyunca çatıda zorla tutuldu. Donma tehlikesi geçiren çocuk, kuru ekmek ve su ile hayatta kaldı.

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