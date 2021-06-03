14 yaşındaki lise öğrencisi, okul arkadaşı tarafından kaçırıldı, 8 gün çatıda zorla tutuldu!

İstanbul Maltepe'de Elanur A. (14), erkek arkadaşı olduğu belirtilen okul arkadaşı Murat A. (17), Elanur A'ya attığı tehdit mesajlarıyla onunla bir buluşma ayarladı.
Bıçak zoruyla kaçırıldığını ve günlerce bir binanın çatısında rehin tutulduğunu belirtilen Elanur A., Murat A.'nın kendisini bir binanın çatısına kapattığını söyledi. Murat A.'nın ailesi durumu fark ederek polise haber verdi. Çocuklar ailelerine teslim edildi.
Elanur A. yaşadıklarını şöyle anlattı:
Baba A.A. ise, kızı kaçırıldıktan sonra çocuğun ailesinin arayıp başlık parası teklifi ettiğini iddia ederek, "Ona bunu yaşatanların cezasını çekmesini istiyorum. Koca şehrin göbeğinde böyle bir eşkıyalık olamaz. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.