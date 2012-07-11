14 yaşındaki kuzeniyle ilişkiye girdi!

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde dayısının kızı 14 yaşındaki K.K. ile dini nikahla birlikte yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Kanyılmaz, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Kanyılmaz’nın dayısı 43 yaşındaki Rıza K. ve annesi 48 yaşındaki Civan Kanyılmaz’a ise ’sanığın eylemine yardım’ suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 8 Haziran’da meydana geldi. O tarihte 14 yaşında olan K.K., iddiaya göre misafirliğe gittiği halasının oğlu Mehmet Kanyılmaz ile cinsel ilişkiye girdi. Durumu öğrenen iki ailenin büyükleri, çocuklarına dini nikah kıymaya karar verdi. Küçük gelin ve kuzeni olan damat için geçen yıl 21 Haziran’da davullu- zurnalı düğün yapıldı. Düğünün yapıldığı gün gelinin babası Rıza K., iddiaya göre ablası Civan Kanyılmaz’a, 22 Ağustos 2011 tarihinde ödemesi için 2 bin liralık senet de imzalattı.

Kendi kendilerini ihbar ettiler

Civan Kanyılmaz, daha sonra senedi ödemesi için kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü kardeşi Rıza K. hakkında Ereğli Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Civan Kanyılmaz, kardeşi Rıza K.’nın yeğenini kendilerine verdiğine dair bir kağıt imzalattığını, ancak onun senet olduğunu sonradan anladığını söyledi. Savcılığın, sonunda takipsizlik kararı verdiği tehdit soruşturması sırasında, ailelerin küçük yaşta çocuklarını dini nikahla evlendirdiği ortaya çıktı.

’Köy ortasında düğün yaptık’

Savcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma, damat Mehmet Kanyılmaz, annesi Civan Kanyılmaz ve dayısı Rıza K.’yı gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 kişi hakkında, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’istismar suçuna yardım’ suçlamasıyla dava açıldı.

Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanıklardan küçük gelinin babası Rıza K. daha önceki duruşmada yaptığı savunmasında, olay günü diğer çocuğunun hastalığı nedeniyle eşiyle Kocaeli’ye gittiklerini ileri sürerek, "O sırada kızım halasında kaldı. Ablamın oğlu ile birlikte olmuşlar. Gayri resmi olarak evlendirmek zorunda kaldık. Ben düğüne gitmedim. Kızımla yeğenim anlaştıkları için evliliklerine ses çıkarmadım. Suçsuzum" dedi.

Civan kanyılmaz ise "Oğlumla kardeşimin kızı anlaşmışlar, birlikte olmuşlar. Çocukları evlendirmeye karar verdik. Düğünlerini köy ortasında yaptık. Resmi nikahlarını da yapacağız" dedi.

Sanık Mehmet Kanyılmaz da birlikte oldukları tarihten itibaren K.K. ile karı- koca hayatı yaşadıklarını söyledi.

K.K. ise birlikte yaşadığı Mehmet Kanyılmaz ile kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini ve yakında resmi nikahlarının da yapılacağını belirterek şikayetçi olmadığını ifade etti.

Son kez hakim karşısına çıktılar

Sanıklar, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, çocuk gelin K.K. da hazır bulundu. Hakimin son sözlerini sorduğu sanıklardan Mehmet Kanyılmaz, "Eşimle mutluyum. Resmi nikahımızın olmasını da istiyorum" dedi.

Civan Kanyılmaz, "Gelinim ile mutluyum, nikahlarını yapıp yaşamak istiyoruz" derken, Rıza K. ise "Ben de aynısını söylüyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Kanyılmaz’ı ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay, Rıza K. ile Civan kanyılmaz’ı ise ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna yardım’dan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Mehmet Kanyılmaz ile ilgili, karar kesinleşinceye kadar, ’yurtdışına çıkmama yasağı ve adli kontrol’ uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında ayrıca ’çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamasıyla da Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Cinsel saldırıdan da yargılanıyor

Sanık Mehmet Kanyılmaz ayrıca, geçen yıl Ekim ayında sokakta 22 yaşındaki T.Y. adlı kıza sarılıp cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla da tutuksuz yargılanıyor.