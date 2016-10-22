14 yaşındaki kızıyla birlikte fuhuş çetesini yönetti

Adana'da kadınlara şantaj yoluyla zorla fuhuş yaptıran bir çete çökertildi. Çetenin liderinin 14 yaşındaki kızıyla birlikte çeteyi yöneten Ömer B. olduğu belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta bir fuhuş çetesinin, çocuğu olan kadınları tespit ettikten sonra bir plan kapsamında bu kadınların çocuklarını kaçırdığı ve bazı kadınları darp ederek veya çıplak fotoğraflarını çekerek internette yayınlamakla tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Ahlak polisi, fuhuş çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Ömer B.ve kızı E.B.'yle beraber 13 kişilik suç örgütünü çökertmek için harekete geçti.

Çağrı merkezi kurmuşlar

Dört ay boyunca teknik ve fiziki takip altına alınana fuhuş çetesinin, çete lideri Ömer B.'nin evine özel telefon aldığı ve bütün fuhuş irtibatlarının bu telefonla sağlandığı belirlendi. Ayrıca telefonun 7 gün 24 saat açık olduğu ve sanki bir çağrı operatörü gibi çete liderinin 14 yaşındaki kız çocuğunun baktığı ve bütün fuhuş olaylarını organize ettiğini tespit etti.

Yapılan teknik takipte çetenin polise yakalanmamak için şifreli olarak konuştuğu, gecelik 600 ile bin lira arasında erkeklere zorla pazarlanan kadınların müşteriye gönderilirken yaptıkları telefon konuşmalarının polisin teknik takibine takılmaması için arayan müşterilerin "kadın var mı" yerine "boya var mı?" diye konuşarak kadınlara 'boya' diye hitap ettikleri müşterilerden alınan fuhuş parasını ise "Taksi parasını aldın mı?" diye sordukları ortaya çıktı.

"Babasından gizli fuhuş yaptırıyor"

Fuhuş yapmak isteyen kişilerle telefonda görüşen ve pazarlık yaparak kadınları adreslere gönderdiği ileri sürülen 14 yaşındaki E.B.'nin bazı zamanlarda hayat kadınlarını babasından gizli olarak müşteriye gönderdiği ve gelen parayı da kendisinin aldığı tespit edildi. Daha önceden de aynı suçtan kaydı bulunan E.B.'nin polisin operasyon düzenlediği gün fuhuştan gelen para yüzünden babasıyla tartıştığı ve sinirlenerek evden çıkıp gittiği bu nedenle polisin kız çocuğunu başka bir yerde yakaladığı öğrenildi.

"Çerçi aracının içinde fuhuş"

Çetenin bir diğer üyesi Muhammet U.'nun ise Adana'nın kırsal ilçelerinde çerçi aracıyla gezerek kendisine esnaf görünümü verdiği şifalı ot almaya gelen vatandaşlardan fuhuş teklifini kabul edenlere aracın içerisinde fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Şebekenin fuhşa zorladıkları kadınları 15 - 20 gün arayla şehir değiştirerek müşterilerine "Yeni kadınlar geldi ağabey" diyerek pazarladıkları öğrenildi. Kadınların fuhuş yaptığı şehrin değiştiği zaman internette bulunan eskort sitesindeki resimleri, 'ışıklı pano değişimi' adlı altında yeniledikleri tespit edildi.

"Çocuk kaçırıp göstermemekle tehdit ettiler"

Ayrıca Cansu E. (22) isimli eşinden boşanan ve zor durumda kalan 1 çocuklu kadının zor durumundan faydalanan çetenin kadına yardım etmek bahanesiyle yaklaştığı, daha sonra ise çocuğun alıp göstermeme tehdidiyle fuhuş yaptırdığı, çocuğu annesine 15 günde bir gösterdiği de belirlendi. Ayrıca çetenin kızlarla önce sevgili olduğu daha sonra da fuhuşa sürüklediği tespit edildi.

Polis, yapılan bu tespitlerin ardından mağdur kadınları kurtarmak ve fuhuş çetesini çökertmek için harekete geçti. Adana merkezli Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'de 13 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonda Ömer B., kızı E.B., Muhammet U. (31), Rezzan Ş. (36), Süleyman Y. (49), Ender T. (38), Salim T. (38), Mehmet Y. (33), Oğuzhan O. (21), Mehmet D. (36), Ekrem E. (77), Hamdullah İ. (29) ve Şirvan A. (29) gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadelerinin ardından "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, insan ticareti yapmak, fuhşu kolaylaştırmak, şiddet uygulamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.