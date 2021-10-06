T24 LogoT24 Logo
Gündem

14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı!

Ebubekir Sıddık Ş. kasten yaralama suçundan tutuklandı

06 Ekim 2021 09:42

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.

1 Ekim günü Yakutiye ilçesinde meydana gelen olayda, Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan D.Ş., komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurtuluş ve Şehitler Mahallesi ile sanayi sitelerinde arama yapan, metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi Horasan- Erzurum karayolunda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

 

kızını bıçakladıerzurumyakutiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24