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Yaşam

14 yaşındaki kızı ile yarı çıplak yakalanan baba tutuklandı

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan kız, daha önce de babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi

13 Ocak 2016 20:17

Erzincan'da 14 yaşındaki öz kızı ile boş bir binada yarı çıplak yakalanan 37 yaşındaki M.A. tutuklandı.

DHA'dan Recep Demirci'nin haberine göre; Erzincan'da polisi arayan yurttaşlar, İnönü Mahallesi'nde bulunan boş binaya bir kızla adamın girdiği ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra binaya girdi. Kız ile adamı yarı çıplak bulan polis, baba- kız olduklarını öğrenince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Evli ve 3'ü erkek 4 çocuk babası olan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan M.A., kızının tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiğini, kendisinin de kızı geç kalınca bakmak için arkasından gittiğini öne sürdü.

 

Daha önce de istismarda bulunmuş

 

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan ortaokul öğrencisi kız, daha önce de babasının çeşitli zamanlarda zorla kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve korktuğundan kimseye bir şey söyleyemediğini anlattı. M.A Salı günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, kız ise devlet korumasına alındı.

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