14 yaşındaki kızda ruhsatsız tabanca

ANTALYA'da polisin durumundan şüphelendiği ve durdurup kimlik sormak istediği 14 yaşındaki D.K., kaçarken eteğinin altına sakladığı 7.65 mm çapındaki ruhsatsız tabancayı düşürdü. Müçük kız, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.



Kavga ihbarı üzerine Gebizli Mahallesi'ne gelen polis ekibi tarafları barıştırdıktan sonra mahalleden ayrılırken bir küçük kızı şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Polislerin kendisine bakıp yanına doğru geldiğini gören genç kız kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kızın eteğinin altına sakladığı tabanca düştü. Polis, tabancayı yerden alıp kızı kovalamaya devam etti. Kısa bir kovalamacanın ardından 14 yaşındaki D.K., yakalandı.



Şarampol Polis Merkezi'ne götürülen ve daha sonra Çocuk Şubesi'ne teslim edilen D.K.'nın ruhsatsız tabancanın kendisine ait olduğunu söylediği kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.





