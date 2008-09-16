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Yaşam

14 yaşındaki kıza tecavüz çetesi

Gaziantep’te 14 yaşındaki H.Y.’yi fuhuşa zorladıkları ve ilişkiye girdikleri iddiasıyla 2’si kadın 20 kişi gözaltına alındı.

16 Eylül 2008 03:00

Gaziantep’te 14 yaşındaki H.Y.’yi fuhuşa zorladıkları ve ilişkiye girdikleri iddiasıyla 2’si kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi’ndeki bir evde küçük yaşta bir kıza tecavüz edilip, para karşılığı erkeklere pazarlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı baskında, evde bulunan H.Y. ile küçük kızı fuhuşa zorladıkları ileri sürülen 2’si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen H.Y. ve diğer zanlıların ifadeleri doğrultusunda 15 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerden bazılarının H.Y. ile para karşılığında ilişkiye girdiği ileri sürüldü.

20 zanlı sorgulamalarının ardından, ’küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak’, ‘zorla fuhşa teşvik ve aracılık etmek’, ‘fuhuş için yer temin etmek’ ve ‘küçük yaştaki kızla birlikte olmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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