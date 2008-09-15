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Yaşam

14 yaşındaki kıza tecavüz çetesi

Gaziantep'te, 'küçük yaştaki kıza tecavüz ve fuhşa zorlamak' iddiasıyla 3'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı.

15 Eylül 2008 03:00


Gaziantep'te, “küçük yaştaki kıza tecavüz ve fuhşa zorlamak” iddiasıyla 3'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde küçük yaşta bir kıza tecavüz edildiği ihbarı üzerine, eve operasyon düzenledi.

Evdeki 14 yaşındaki H.Y. ve onunla birlikte olduğu belirlenen 2 kişi ile kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

H.Y. ve gözaltına alınan 5 zanlının ifadeleri doğrultusunda yürütülen çalışma sonucunda, olayla ilgili 15 kişi daha gözaltına alındı.

Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak, zorla fuhşa teşvik ve aracılık etmek, fuhuş için yer temin etmek ve küçük yaştaki kızla birlikte olmak suçlamalarıyla gözaltına alınan 20 kişi, güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

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