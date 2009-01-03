14 yaşındaki kıza tecavüz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.



Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, bir süre önce Antalya'daki evinden kaçan, Adana ve Aydın illerinde bir süre kaldıktan sonra bir hafta önce Bodrum'a gelen 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildiği yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, söz konusu çocuğu gece yarısı sahil kenarında tek başına gezerken buldu.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen kız çocuğu, burada “tecavüze uğradığını” iddia etti. Polis ekipleri, iddialar üzerine kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişinin, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Çocuk koruma altında



Tecavüze uğradığı iddia edilen kız çocuğu, Bodrum Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Bodrum Kaymakamlığı'nın girişimleriyle Muğla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvasına gönderildi. Çocuk yuvasına yerleştirilen çocuğa, bir psikologun eşlik ettiği öğrenildi.



İddiaya göre babası da tecavüz etti



Bu arada, kız çocuğu, ailesinin Şanlıurfalı olduğunu ve Antalya'da yaşadıklarını bildirdi. Kız çocuğunun, Antalya'da üvey annesiyle birlikte yaşayan babasının da kendisine evden kaçmadan önce tecavüz ettiğini iddia ettiği kaydedildi.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise çocuğun ifadesi doğrultusunda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü babası hakkında Antalya'da, Bodrum'a gelmeden önce bir süre kaldığı Adana ve Aydın'da da soruşturma başlatıldığını ifade ederek, “Bu kapsamda yeni gözaltılar olabilir. Çalışmalar, kız çocuğunun verdiği adres, eşkal ve isimler üzerinde yoğunlaştırıldı” diye konuştu.

