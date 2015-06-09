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Yaşam

14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiası: 2 tutuklama, 30 gözaltı!

Adı açıklanmayan ve bir süredir kayıp olan kız çocuğu bulundu

09 Haziran 2015 10:12

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 30 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Adı açıklanmayan ve bir süredir kayıp olan küçük kızın ailesi, çocuklarının Yumurtalık İlçesi'nde İ.Ş. ve N.R.'nin yanında olduğunu tespit etti.

İddiaya göre eve giderek 'Kızımız buradaymış, almaya geldik' diyen aile, şüphelilerin 'Kızınız burada değil' sözü üzerine Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen polis, İ.Ş. ve N.R.'yi kaçmak üzereyken kızla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 

Cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen küçük kızın emniyetteki ifadesi üzerine polis, kentte geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Operasyonda, küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 30 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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