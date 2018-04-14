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14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 3 tutuklama

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde M

14 Nisan 2018 21:12

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde M.G.\'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 5 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
Seydişehir\'de, iddiaya göre 8\'inci sınıf öğrencisi M.G., bir kız arkadaşına cep telefonundan cinsel istismara uğradığına yönelik mesaj gönderdi. Kız arkadaşının babası mesajları okuyunca durumu M.G.\'nin ailesine anlattı. M.G.\'nin ailesi polise giderek şikâyette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.Ç., R.A., H.Ç., Y.D. ve S.Ç.\'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.D. ile S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.Ç., R.A. ve H.Ç. tutuklandı.

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