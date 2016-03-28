14 yaşındaki kız çocuğu abisi tarafından öldürüldükten sonra mahkemeye çağrıldı!

Diyarbakır'da 30 Kasım 2015'te ağabeyi Ali Öğüt tarafından öldürülen 14 yaşındaki Evindar Öğüt için ölümünden 45 gün sonra mahkemeye zorla getirilme kararı çıkartıldı.

29 yaşındaki ağabeyi tarafından öldürülmeden 2 önce şiddet gören ve tehdit edilen Evindar Öğüt'ün ailesiyle birlikte şikâyette bulunduğu öğrenildi. Sur Belediyesi'nde çalışan Ali Öğüt'ün ruhsatlı tabancasının olduğu 'Yüksek Risk' içerdiğinin belirtilmesine rağmen, tabancasına el konulmadığı anlaşıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Merkez Yenişehir ilçesinde 30 Kasım günü ağabeyi Ali Öğüt tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Toplu Konut Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Evindar Öğüt'ün, öldürülmeden 2 ay önce annesi ve ablası ile polis merkezine giderek ağabeyi hakkında aile içi şiddet nedeniyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 27 Eylül günü yapılan şikayet üzerine polis merkezinde hazırlanan 'Aile içi ve kadına karşı şiddet olayları' formunda, Sur Belediyesi'nde çalışan Ali Öğüt'ün ruhsatlı tabancasının olduğu belirtildi. Formdaki sorulara cevap veren mağdurlar, 'şüphelinin ev içi şiddet sırasında silah çekip, eşya fırlattığına' ilişkin soruya "Evet" yanıtı verdi. Formda, hakkında daha önce de şikayette bulunulan Ali Öğüt'ün mağdurları öldürmekle tehdit ettiği belirtildi. Formu hazırlayan polisler, risk değerlendirmesinde durumun 'Yüksek Risk' içerdiğini belirtirken, şüphelinin tabancasına el konulmadığı anlaşıldı.

"Abim bizi öldükmekle tehdit ediyor"





Öldürülmeden 2 ay önce ifadesi alınan Evindar Öğüt, ağabeyinin sürekli kendisini dövdüğünü belirterek, "Beni okula göndermeyeceğini söylüyor. 'Ortaokuldan sonra okula gitmek yok' diye beni tehdit ediyor. Bir kez suratıma yumruk atıp dudağımı ve burnumu kanattı. Aile huzuru için şikayetçi olmadım. Ancak ağabeyim bu davranışlarına devam ediyor. Bizi ölümle tehdit ediyor. Ne zaman öfkelense bizi camdan atacağını söylüyor. Sürekli onun korkusu ile yaşıyoruz" dedi.



Evindar Ögüt'ün ablası B.Ö. de, "5- 6 ay önce hepimizi vuracağını söyleyerek ruhsatlı silahını çıkarmıştı. Komşular yetişerek silahı elinden aldı" diye konuştu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ali Öğüt ise poliste suçlamaları reddederek kendini şöyle savundu:



"Evindar'ın madde bağımlısı erkeklerle takıldığını duydum. Kardeşimle biraz daha ilgilenip koruma görevi üstlendim. Hiç bir şekilde darp etmedim. Diğer kardeşlerim beni tehdit ediyorlardı. Bana iftira atıyorlar."





Evden uzaklaştırma kararı çıktı, silahına el konmadı!





Ali Öğüt ifadesinin ardından savcının talimatı ile aynı gün polis merkezinden serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evindar Öğüt'ün başvurusu üzerine Güven Polis Merkezi tarafından 1'inci Aile Mahkemesi'ne Ali Öğüt'ün 3 ay evden uzaklaştırılmasına ilişkin önleyici tedbir başvurusu da yapıldı. Mahkeme, Ali Öğüt'ün 3 ay süreyle evden uzaklaştırılmasına ve mağdurlara yaklaşmamasına karar verdi. Ancak bu süre içinde Ali Öğüt'ün ruhsatlı tabacasına el konulmadı.



15 Ekim tarihinde hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Öğüt hakkında 'Kötü muamele' ve 'Tehdit' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede şüphelinin mağdurlar Evindar Öğüt ve B.Ö.'nün dışarı çıkmasına ve okula gitmesine izin vermediği, kötü davranarak psikolojik baskı uyguladığı, camdan atmakla ve öldürmekle tehdit ettiği kaydedildi.





Şikayet duruşmasından önce başına iki el ateş ederek öldürdü





İddianame 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, ilk duruşmanın 14 Ocak tarihinde yapılmasına karar verildi. Sanık Ali Öğüt ise duruşmadan 45 gün önce Evindar Öğüt'ü başına 2 el ateş ederek öldürdü. Cinayetten sonra teslim olan Ali Öğüt tutuklanırken, hakkında 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Öğüt, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



45 gün önce öldürülen Evindar için sonra mahkemeye zorla getirme kararı çıktı





Ali Öğüt hakkında açılan 'Tehdit' ve 'Kötü muamele' davasının görülmesine ise, Evindar Öğüt'ün öldürülmesinden 45 gün sonra, 14 Ocak tarihinde başlandı. Mahkeme, öldürülen Evindar Öğüt'ün 1 Mart'a ertelenen duruşmaya zorla getirilmesine ve ifadesinin alınması için duruşma günü pedagog hazır edilmesine karar verdi. 1 Mart günü görülen duruşmada ailenin avukatı Umut Abdülkerim Ocak'ın, Evindar Öğüt'ün öldürüldüğünü söylemesine rağmen, mahkeme 3 Mart günü emniyete yazı yazarak Evindar Ögüt'ün adresinin tespit edilmesini istedi.

