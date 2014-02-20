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Yaşam

'14 yaşındaki kız çocuğu 14 kişiye satıldı!' iddiası

Manisa'da 14 yaşındaki kız çocuğu ile para karşılığı cinsel ilişkiye girildiği ihbarı üzerine polis 14 şüpheliyi gözaltına aldı

20 Şubat 2014 17:06

Manisa’nın Salihli İlçesi’nde, 14 yaşındaki kız çocuğu ile para karşılığı ilişkiye girdiği ileri sürülen 9 kişi tutuklandı, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

DHA'dan Ekrem Çağlar'ın haberine göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, 14 yaşındaki A.Ö. ile para karşılığı cinsel ilişkiye girildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen A.E, A.K, N.Y, E.D, A.K, N.Ç, G.A, Ç.S., N.Ö. S.N, H.Ö, Ö.S, H.T ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden A.E, A.K, N.Y, E.D, A.K, N.Ç, G.A, Ç.S. ve N.Ö tutuklandı. 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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