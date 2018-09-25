14 yaşındaki katil zanlısının kardeşlerine devlet sahip çıktı

ADANA\'nın motosikletiyle seyir halindeki Ali Genç\'i (39), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.F.K.\'nin (14) 6 kardeşi, anne ve babaları da \'cinayete azmettirme\' suçlamasıyla tutuklanınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı Sevgi Evleri\'ne yerleştirildi.

Olay, 20 Eylül günü saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Genç, M.F.K. ile konuştuktan sonra 01 AAD 441 plakalı motosikletine binip hareket etti. M.F.K., bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek Genç\'i vurdu. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Ali Genç ağır yaralanırken, M.F.K. ise kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibi durumu fark edip, olay yerine destek ekip ve ambulans çağırdı. Ali Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne götürülerek ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı.

Polis, M.F.K.\'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle Haydaroğlu Mahallesi\'nde yakaladı. M.F.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada psikolog eşliğinde ifadesi alınan M.F.K., \"Motosikleti binmek için istedim, Ali Genç bana küfrederek motosikleti vermedi. Ben de evden aldığım pompalı tüfekle vurdum\" dedi. Olayın alacak yüzünden olma ihtimali üzerinde duran ekipler, cinayeti azmettirdikleri gerekçesiyle anne Sultan K., baba Ali Rıza K.\'yi de gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet öncesi görüntülere ulaşan ekipler, anne ve babanın çocukları M.K.F. ile aynı asansörden birlikte indiğini, M.K.F.\'nin ise elinde pompalı tüfek olduğunu saptadı.

YASAK AŞK İDDİASI

Öldürülen Ali Genç ile aile arasında geçmişte bir ilişki olabileceğini düşünen ekipler, anne Sultan K. ile baba Ali Rıza K.\'nin cep telefonlarına el koydu. Telefonlar incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Anne Sultan K. ile Ali Genç arasında gönül ilişkisi olma ihtimali üzerinde de duran ekipler, cep telefonlarındaki tüm konuşma ve yazışmaları incelemeye aldı. Anne Sultan K., emniyetteki sorgusunda, Ali Genç ile ilişkisinin olmadığını öne sürdü. İşlemleri tamamlanan anne Sultan K., baba Ali Rıza K. ve M.K.F. tutuklandı.

POLİS GERİDE KALAN ÇOÇUKLARA SAHİP ÇIKTI

Anne, baba ve M.K.F\'nin tutuklanmasının ardından ailenin biri 18 yaşında, 6\'sı küçük, 7 çocuğu ortada kaldı. Polisler yaşı küçük 3 kız, 3 erkek çocuğa 2 gün boyunca baktı. Çocukların günlük beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gideren ekipler, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile irtibata geçti. Eve gelen yetkililer, çocukları Sevgi Evleri\'ne yerleştirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Zanlının kardeşlerinin fotoğrafı

- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlının anne ve babasının emniyetten çıkarılması

- Olay yeri görüntüsü

- Olayda kullunılan tüfeğin görüntüsü

- Ölen adamın motorsikleti

- Ölen adamın ambulanstan indirilmesi

- Güvenlik kamera kayıtları

- Emniyet ve adli tıp tabelası

SÜRE:03\'44\" BOYUT: 413 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/Kamera: ADANA,(DHA)



