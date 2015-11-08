14 yaşındaki oğlunu cinsel ilişkiye zorlayan baba: Dinlemeye takılan o konuşmalar şakaydı!

14 yaşındaki oğlunun ilk cinsel deneyimini yaşaması için evine B.O.’yu çağırarak ilişkiye girmesi iddiasıyla yargılanan iş adamı N.K., 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı ve o kadınları tanımadığını iddia etti. Sanık baba, suçlamaları reddederken “İnanamıyorum. Yurtdışında iki fabrikası olan adamım” dedi.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre Aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirten baba dinlemeye takılan 5 yıl önceki konuşmalarının şaka olduğunu söyleyerek, “İnanamıyorum. Yurtdışında iki fabrikası olan adamım” dedi. Bu sözleri üzerine baba, hâkim tarafından, “Sen fabrikaları falan boşver, olanları anlat” diye uyarıldı.

Sanık baba, yine suçlamaları reddederken, mağdur sıfatıyla ifade veren oğlu B.K. da (19), “O kadınları tanımıyorum” dedi. Duruşma, B.K.’nın annesi ile davanın diğer iki sanığı F. Y. ve B.O.’nun ifadelerinin alınması için ertelendi.

İlginç olay, işadamının Kandilli’deki yalısında 9 Aralık 2011 tarihinde meydana geldi. 48 yaşındaki işadamı N. K., o dönemde 14 yaşında olan oğlu B.K.’nin ergenliğe girmesi nedeniyle cinsel deneyim yaşaması gerektiğini düşündü. İddianameye yansıyan bilgilere göre, önce şirketinde menajer olarak çalışan F. Y.’yi (46) aradı. Daha önce fuhuşa aracılık etmek suçlamasıyla hakkında soruşturma bulunan F.Y.’de, akaryakıt işiyle uğraşan işadamının bu isteğini kırmayarak, Kanlıca’daki yalıya, o dönem 25 yaşında olan tanıdığı B. O.’yu para karşılığında ayarladı. Suç tarihinde N. K.’nin evine misafir rolünde giden B. O., 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi.

Başka bir soruşturma kapsamında telefonları polis tarafından dinlenen N. K.’nin, oğluna kadın ayarlama konuşmaları da dinlemeye takıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderiler ses kayıtları incelendi, ifadeler alındı. N. K. ile oğlu B.K. ve F.Y. suçlamaları reddederken, Bahar O. ise küçük çocukla babasının isteği üzerine para karşılığı ilişkiye girdiğini itiraf etti. O dönem Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen B.K.’nin ruh sağlığının bozulmadığı yönünde rapor verildi.