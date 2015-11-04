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14 yaşındaki oğlunu cinsel ilişkiye zorlayan babaya 12 yıla kadar hapis istemi

Adli Tıp Kurumu, çocuğun ruh sağlığının bozulmadığını söyledi

04 Kasım 2015 10:34

14 yaşındaki oğlunu ilk ilişkisini yaşaması için bir kadınla anlaşan babaya ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘fuhuşa yer temin etmek’ suçlamlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, 14 yaşındaki oğlunun ilk cinsel deneyimini yaşaması için arkadaşı F.Y.’den yardım isteyen babanın başka bir soruşturma kapsamında telefonlarının polis tarafından dinlenilmesi sonucu, 15 yaşın altında olan oğlunu cinsel ilişkiye yönlendirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında F.Y’nin arkadaşı B.O.’nun 9 Aralık 2011’de işadamı babanın evine misafir gidip, çocukla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını’na yönlendirilen davada savcılık tarafından ifadesine başvurulan B.O., çocukla babasının isteği üzerine ilişkiye girdiğini itiraf etti.

 

"Ruh sağlığı bozulmadı"

 

14 yaşındaki B.K.’nin sevk edildiği Adli Tıp Kurumu’nda yapılan muayenesi sonucu ruh sağlığının bozulmadığı ortaya çıktı. Savcı, baba N.K. ile aracı F.Y.’nin, ‘Çocuğun basit cinsel istismarı’ ve ‘Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmalarını talep etti. Savcı, B.O.’nun ise, ‘Çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık baba ile iki kadın önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayacak.

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