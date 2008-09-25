14 yaşındaki Gizem’in katili komşusu çıktı

Beyoğlu'nda 26 Temmuzda 14 yaşındaki Gizem Kılıç'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sütlüce Mahallesi Bayrak Sokak'taki 4 katlı bir binada oturan Gizem Kılıç'ın, 26 Temmuz 2008 tarihinde çöp atmak için evden çıktıktan bir gün sonra aynı binanın çatı aralığında boğazı kesilerek ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında, 11 kişiyi bilgisine başvurmak için şubeye getirdi.



Şüpheliyi teşhis edebileceği ya da konu hakkında bilgisi olabileceği düşünülerek Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen bu kişilerin verdiği bilgilerden faydalanılarak, Kılıç ailesinin oturduğu binaya yakın bir eve düzenlenen operasyonda, Gizem Kılıç'ı öldürdüğü belirtilen Ahsen S. (22) olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.



Şubeye getirilen S'nin, zaman zaman Kılıç ailesinin bulunduğu binanın en üst katında oturan teyzesinin dairesine geldiği ve ilk ifadesinde de olay öncesi apartmanda gördüğü Gizem Kılıç'ı yanına çağırarak öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.



Ahsen S'nin yakalandığını duyarak şubeye gelen Gizem Kılıç'ın annesi Aysel Kılıç, şunları söyledi:

"Katil komşumuz çıktı. Kızımın kaybolmasının ardından sürekli eve gelip bize bulunup bulunmadığını soruyordu. Kızımın kaybolmasının ardından cesedinin bulunduğu çatı aralığına çıkıp kendisini aramak istedim, ama 4. katta oturan teyzesinin yanına gelen şüpheli Ahsen S. ve teyzesi 'Burada bir şey yok' diyerek bana izin vermediler. Hepsinden şikayetçiyim."



Polis yetkilileri, Ahsen S'nin sorgusunun sürdüğünü, diğer kişilerin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacağını bildirdiler.

